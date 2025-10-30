為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    丹娜絲風災店家1萬元慰助金 南市今起陸續發放

    2025/10/30 11:26 記者蔡文居／台南報導
    南市府籲請丹娜絲受災店家，儘速辦理慰助金申請，以免影響權益。（南市經發局提供）

    南市府籲請丹娜絲受災店家，儘速辦理慰助金申請，以免影響權益。（南市經發局提供）

    針對丹娜絲颱風及728豪雨受災店家，台南市政府自今年8月11日起啟動受理申請慰助金作業，目前已完成核撥程序，預計自10月30日起陸續發放1萬元慰助金，協助店家加速復原。

    南市經發局表示，符合資格的店家可至民治市政中心及永華市政中心兩處櫃檯窗口辦理送件，也可採郵寄方式申請，請尚未申請的業者儘速辦理，以免影響權益。

    經發局指出，本次慰助方案適用於具稅籍登記的商業店家，凡因災害造成鐵捲門、招牌、展示架等生財器具毀損者，每家可獲得1萬元慰助金。申請時須檢附申請表、受災照片或受災證明、負責人身分證影本、店家或負責人存摺封面、領據及切結書等文件。相關申請資訊及表件可至經發局官網查詢 （https://economic.tainan.gov.tw/cp.aspx?n=45442）。

    經發局說，為配合會計及查核作業，今年10月以後提出申請的案件將採集中審查，核撥時程將相對延長。提醒符合資格的店家務必於今年12月31日前完成申請，逾期恕不受理。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播