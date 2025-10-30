為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    娃娃車都過不了！ 竹北光明地下道人行通道車阻 今早緊急拆光

    2025/10/30 12:32 記者廖雪茹／新竹報導
    竹北市光明地下道人行通道屢見機車逆向行駛，竹縣府接獲地方反映施設防撞桿車阻，但廠商昨天才施工完畢，民眾卻發現車阻太密了，連娃娃車、輪椅都過不了！（新竹縣政府提供）

    新竹縣竹北市光明六路接台1線中華路的光明地下道，因兩側人行通道屢見機車逆向行駛，在民代建議下，縣府決定在出入口施設防撞桿車阻，但廠商昨天才施工完畢，民眾卻發現車阻太密了，不僅是機車，就連娃娃車、輪椅都過不了！

    對此，交通旅遊處坦言，會勘決議防撞桿是要做在人行道路緣斜坡側，但廠商施工錯誤，將儘快再邀集民代會勘討論，修正防撞桿位置或是取消車阻只立告示牌。今早也立即通知廠商改善，已將防撞桿全部拆除完畢。

    有陳姓民眾反映，昨天經過光明地下道，赫見人行通道增設的防撞桿過於密集，令人納悶：推著娃娃車到底怎麼過？據了解此施工是因為一直有機車騎在人行通道上，但這是解決的方式嗎？「現在就是真的只給行人走」。

    交旅處表示，此案為光明地下道為光明六路往來中華路的要道，除車道外，兩側分別設有一道機車和一道行人專用通道，但地方民代反映，常有機車違規逆向行駛行人通道，經會勘後，決議設置防撞桿及禁行機車牌面。

    但惟廠商防撞桿設置位置，不符通行需求。將先行拆除防撞桿，先附掛禁行機車牌面，並邀集民代會勘討論防撞桿的裝設位置，原則以人行道路緣石側裝設，或是只立牌、取消車阻。

    針對光明地下道兩側人行通道施作錯誤的防撞桿，新竹縣政府交旅處今早立即通知廠商改善，已將防撞桿全部拆除完畢。（新竹縣政府提供）

