「森里號」10/31第2次動態試車 將再掀追火車風潮

「森里號」10/31第2次動態試車的路線圖。（林鐵處提供）

阿里山林業鐵路新款高階觀光列車「森里號」，10月22日於北門-竹崎區間進行第1次動態試車時，吸引不少火車迷到場追拍「森里號」。明天將進行第2次動態試車，一樣在北門-竹崎區間做功能測試，期間將在竹崎與鹿麻產站進行數趟測試，預料將再掀起追火車潮。

「森里號」是阿里山林業鐵路的新款高階觀光列車，預計於2026年正式營運。該列車的命名來自鄒族語「樹林」的意譯「EVI」，象徵著列車與阿里山森林文化的緊密連結。其主要亮點包括「林鐵黑、阿里山紅、聖光金」三色塗裝，以及更強勁的引擎、更舒適的懸吊系統、自動門和自動化旅客資訊顯示系統等升級設備。

林鐵處於第1次於10月22日路線上的北門-竹崎區間進行列車行車控制、煞車性能及客車廂旅運服務等功能測試，測試過程順利，同步記錄各項運行數據，據以調整及優化相關系統。預計10月31日進行第2次動態試車，等待試車、運轉測試程序完成後，預計將於明年（2026）投入「嘉義-阿里山」本線營運，與現行的「阿里山號」並肩上路。

「森里號」10月22日第1次動態試車，吸引許多人追逐小火車。（林鐵處提供）

「森里號」10月22日第1次動態試車，鹿麻產站有許多人追車。（林鐵處提供）

