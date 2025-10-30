為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    非洲豬瘟禁宰令損失逾83億元 產業籲開市後應定錨豬價

    2025/10/30 11:12 記者楊媛婷／台北報導
    產業呼籲開市後，農業部應讓豬價定錨，以穩定產業。（資料照）

    台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，農業部祭出直到11月6日中午12時前，全國毛豬禁運禁宰，產業初步估算，上中下游產業鏈期間損失金額至少83億元，也擔憂開市後豬價波動，呼籲農業部應隨時依照市況，依禁宰令前的平均豬價定錨保價收購到塞豬舒緩，以穩定產業信心與市場。

    隨國內爆發首例疫情，若無新增案場，禁宰令在11月6日中午解封，中華民國畜牧協會常務監事張勝明表示，正常出豬期間，每天出豬量約2.1到2.3萬頭，扣掉休市日，市場將多出至少25萬頭毛豬，加上市場預期心理，開市後豬價可能有波動，若要穩定豬價，除大力宣導台灣豬衛生健康美味，讓國人願意支持台灣豬外，其他配套措施絕不可少。

    張勝明進一步指出，禁運禁宰的這15天，都是透過冷凍肉、冷藏肉品商等加大庫存供應量，許多冷凍肉品業者的倉庫應該多出不少空間，解禁後政府應要求冷凍肉業者加大採買量，並搭配不可壓低價格等配套，以穩定市況，「毛豬產業很成熟，政府監管手段很多，只是要不要做。」他說，開市後，農業部應視產地拍賣豬價，依禁宰令前的平均豬價定錨，期間直到禁宰令期間多出的25萬頭豬隻壓力舒緩為止。

    張勝明也建議，政府可鼓勵加工肉品業者收購豬肉製作為肉鬆等，並透過外交管道方式，由政府採買後，捐贈給友邦國家，做為另一產銷調節管道。

    林姓豬農也非常擔憂開市後豬價，若沒配套措施，許多冷凍冷藏肉商恐刻意打壓收購價，政府一手補助冷凍肉品業者採購，沒監控措施下，等同讓國庫通業者金庫，第一線豬農無法獲益。

    林姓豬農表示，禁宰期間豬每天仍要吃飼料，全國豬農的飼料費用總支出恐逾1億元，若政府不在一定期間內定錨豬價，加上豬隻這段期間增加的重量，豬農一定承擔大量難以負荷的損失，以原可出豬的標準規格120公斤毛豬、每公斤拍賣價95元為例，這豬現會長到130公斤，價格若跌到只剩70元，光一頭豬，豬農損失就達2600元。

    林姓豬農表示，豬農都很配合中央農業部的措施，一有狀況都立刻通報，也是希望豬價之後可穩定、產業可永續，若政府不幫忙，恐怕未來豬農為減少損失，反而會隱匿疫情，選擇先把有問題的豬賣掉，最後整體2千億的產業就會崩解。

