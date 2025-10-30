為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    全國首座！高雄旗美污水處理廠完成碳中和

    2025/10/30 10:31 記者陳文嬋／高雄報導
    高雄旗美污水處理廠完成碳中和。（市府提供）

    高雄旗美污水處理廠完成碳中和。（市府提供）

    高雄市旗美污水處理廠歷經碳盤查、減碳工程與碳權抵換等，率先以PAS 2060自我宣告方式達成碳中和目標，成為全國首座達成碳中和的污水處理廠。

    水利局為落實國家「2050淨零排放」政策，局長蔡長展去年10月爭取內政部國土管理署補助，辦理旗美污水處理廠碳中和改善統包工程，總經費8964萬元，依PAS 2060標準，以自我宣告方式，進行碳中和成果確認，並進行資料公開成果。

    水利局透過設備改善減量，推動節能與設備改善工程，包含汰換為小馬力鼓風機、小馬力抽水泵等，今年上半年二氧化碳排放量與去年同期相比，由 316噸降至183噸，減排效果顯著。

    此外，水利局在中區污水處理廠建置太陽能板，取得217張綠電憑證，用以折抵部分二氧化碳的碳排放量；另行購買外部碳權80噸抵減剩餘排放量，進一步達成碳排放抵減目標。

    水利局表示，旗美廠完成PAS 2060碳中和自我宣告階段成果，並安排於2026年規劃進行ISO 14068第三方獨立查證，確保碳盤查正確性，相關減碳經驗也將提供其他污水廠參酌，推展更多減碳方案，邁向2050淨零目標。

    高雄旗美污水處理廠完成碳中和。（市府提供）

    高雄旗美污水處理廠完成碳中和。（市府提供）

    高雄旗美污水處理廠完成碳中和自我宣告。（市府提供）

    高雄旗美污水處理廠完成碳中和自我宣告。（市府提供）

    高雄旗美污水處理廠完成碳中和自我宣告。（市府提供）

    高雄旗美污水處理廠完成碳中和自我宣告。（市府提供）

