    防非洲豬瘟流竄 石崇良：本週起增加攤商稽查家次

    2025/10/30 09:59 記者林志怡／台北報導
    衛福部長石崇良30日出席立法院社福及衛環委員會，就「如何精進海外小型包裹夾帶肉品之查緝與防堵，持續強化阻絕疫情於國門，同時優化國內後續對於非洲豬瘟防疫」進行專題報告並備質詢，會前接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

    台中養豬場日前出現非洲豬瘟確診案例，中央政府持續採取系列措施，希望避免影響擴大，行政院長卓榮泰也要求嚴查走私與夜市不法肉品流通。衛福部長石崇良表示，食藥署截至今年10月已完成3.5萬家次攤商、超商稽查，本週起也將增加查核家次。

    因台中梧棲養豬場驗出非洲豬瘟，農業部迅速撲殺195頭豬隻，中央也開設「非洲豬瘟中央災害應變中心」，並以5天為一個階段採取防疫作戰措施，除採取豬禁宰禁運外，卓榮泰也要求嚴查走私與夜市不法肉品流通，也希望業者自律，從源頭把關。

    石崇良今日上午出席立法院衛環委員會，就「如何精進海外小型包裹夾帶肉品之查緝與防堵，持續強化阻絕疫情於國門，同時優化國內後續對於非洲豬瘟防疫」提出專題報告。

    石崇良表示，對於攤商、超市方面，食藥署也都有進行肉品稽查，截至今年10月27日已完成3萬5227家次，都沒有查獲來自農業部公佈的非洲豬瘟疫區、且有疫病傳播風險的產品，其中也包括東南亞商品販售店家，本週起也已經要求衛生局增加查核家次。

    衛福部長石崇良。（記者林志怡攝）

