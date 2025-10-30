鼓勵「藍衫女孩」跨界思考 蘭女獲贈百本AI暢銷書

台灣人工智慧協會致贈100本暢銷書籍「台灣人工智慧實戰解方精選50」，鼓勵蘭陽女中「藍衫女孩」勇於跨界思考，掌握未來趨勢。（圖由蘭陽女中提供）

AI人工智慧議題夯，宜蘭縣蘭陽女中舉辦「AI時代的人文力量 × 未來職涯新想像」講座，邀請校友、名人分享應用AI經驗，台灣人工智慧協會也致贈100本暢銷書籍「台灣人工智慧實戰解方精選50」，鼓勵「藍衫女孩」勇於跨界思考，掌握未來趨勢。

蘭陽女中校長陳銓說，AI時代的競爭力，不再僅是技術的堆疊，而是以人文底蘊為基礎，將科技工具化，創造獨一無二的價值，期許學子不只要懂得科技，更要深入思考「人」，在AI時代中的獨特價值與定位。

台灣人工智慧協會理事長林建憲說，「台灣人工智慧實戰解方精選50」出版以來廣受好評 ，希望藉由書中豐富的實戰案例傳遞知識，讓蘭女學子在面對人工智慧浪潮時，不是被淘汰，而是善用AI，成為推動社會進步的關鍵力量。

蘭陽女中制服是經典藍色上衣搭配黑色百褶裙，氣質出眾以「藍衫女孩」聞名。講座還邀請旅居美國20年的校友林佩儀，分享蘭女啟程、遠赴美國長春藤名校求學的經驗，鼓勵學妹勇敢追夢。另有會計師王怡璇、博士胡翔崴等人，講述與AI互助共學的職涯發展經歷。

李姓學生分享，透過這場講座讓她重新思考「AI不是取代，而是機會」，體認到細膩思維與人文關懷，才是未來AI應用中不可或缺的軟實力，期許自己勇於學習與跨界思考，找到屬於自己的定位 。

