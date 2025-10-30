為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鼓勵「藍衫女孩」跨界思考 蘭女獲贈百本AI暢銷書

    2025/10/30 09:55 記者王峻祺／宜蘭報導
    台灣人工智慧協會致贈100本暢銷書籍「台灣人工智慧實戰解方精選50」，鼓勵蘭陽女中「藍衫女孩」勇於跨界思考，掌握未來趨勢。（圖由蘭陽女中提供）

    台灣人工智慧協會致贈100本暢銷書籍「台灣人工智慧實戰解方精選50」，鼓勵蘭陽女中「藍衫女孩」勇於跨界思考，掌握未來趨勢。（圖由蘭陽女中提供）

    AI人工智慧議題夯，宜蘭縣蘭陽女中舉辦「AI時代的人文力量 × 未來職涯新想像」講座，邀請校友、名人分享應用AI經驗，台灣人工智慧協會也致贈100本暢銷書籍「台灣人工智慧實戰解方精選50」，鼓勵「藍衫女孩」勇於跨界思考，掌握未來趨勢。

    蘭陽女中校長陳銓說，AI時代的競爭力，不再僅是技術的堆疊，而是以人文底蘊為基礎，將科技工具化，創造獨一無二的價值，期許學子不只要懂得科技，更要深入思考「人」，在AI時代中的獨特價值與定位。

    台灣人工智慧協會理事長林建憲說，「台灣人工智慧實戰解方精選50」出版以來廣受好評 ，希望藉由書中豐富的實戰案例傳遞知識，讓蘭女學子在面對人工智慧浪潮時，不是被淘汰，而是善用AI，成為推動社會進步的關鍵力量。

    蘭陽女中制服是經典藍色上衣搭配黑色百褶裙，氣質出眾以「藍衫女孩」聞名。講座還邀請旅居美國20年的校友林佩儀，分享蘭女啟程、遠赴美國長春藤名校求學的經驗，鼓勵學妹勇敢追夢。另有會計師王怡璇、博士胡翔崴等人，講述與AI互助共學的職涯發展經歷。

    李姓學生分享，透過這場講座讓她重新思考「AI不是取代，而是機會」，體認到細膩思維與人文關懷，才是未來AI應用中不可或缺的軟實力，期許自己勇於學習與跨界思考，找到屬於自己的定位 。

    AI人工智慧議題夯，宜蘭縣蘭陽女中舉辦「AI時代的人文力量 × 未來職涯新想像」講座，邀請校友、名人分享應用AI經驗。（圖由蘭陽女中提供）

    AI人工智慧議題夯，宜蘭縣蘭陽女中舉辦「AI時代的人文力量 × 未來職涯新想像」講座，邀請校友、名人分享應用AI經驗。（圖由蘭陽女中提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播