高雄敬老卡點數偏低 議員籲提升至每月600點

高雄市已正式進入高齡社會，65歲以上長者人口突破55萬人，敬老服務與長照需求持續增加。市議員黃文益、陳麗娜紛紛於議會質詢指出，高雄市「敬老愛心卡」服務範圍雖廣，包括捷運、市內公車、輕軌與渡輪免費，但每年僅提供1200點，折合每月僅100點，造成「服務看得到、卻用不到」的現況，呼籲應全面提升，至少比照雙北水準，每月600點。對此，社會局長蔡宛芬表示同意，將提出爭取。

黃文益表示，市府敬老卡服務應用的範圍相當廣泛，但是點數不足，使用上就無法「從從容容」。長輩要出門看病、運動或社交，每趟都要精打細算，像計程車一次扣50點，來回就100點，一個月的額度就用完了。

黃文益說，相較其他直轄市已陸續提高長者社福點數，115年7月起台北市與新北市均將提升至每月600點，桃園每月800點，台中更高達每月1000點，相較之下，高雄每月僅約100點，明顯偏低。呼籲市府應以每月600點（每年7200點）為目標，讓長輩能自在出行、提升生活品質。

市議員陳麗娜也認為，高雄敬老卡目前使用範圍擴至國民運動中心、銀髮俱樂部與藝文場館，成效不錯，使用率已超過6成。但與六都相比，每月可使用點數較低，計程車折抵僅50元，也不符現行85元起跳價。她主張敬老點數至少提高至每月 500點以上，計程車折抵應提升至85元，加速擴大觀光、醫療等可用範圍，並且與計程車業者加強合作，提升裝設讀卡機。

對此，高雄市社會局長蔡宛芬回應說，市府將持續爭取預算，但也提到高雄統籌分配款及捷運財務分擔壓力較大，目前尚不便承諾具體數字。

黃文益強調，長輩無法理解財政結構複雜性，只會比較各縣市待遇差異，「如果敬老卡一年仍停在1200點，每個月只有100點，長輩難以接受。」並要求社會局應極力爭取，最後社會局也宣示將一起推動。

