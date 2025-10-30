膠鞋若卡住手扶梯 中捷公司提醒快按緊急停機鈕

搭乘電扶梯若發生緊急狀況-可按下緊急停機鈕（中捷公司提供）

近日北捷板南線新埔站手扶梯疑有民眾膠鞋卡住，中捷公司表示 ，台中捷運站電扶梯的起訖點及中段位置均設有「緊急停機按鈕」，民眾在搭乘電扶梯的過程中若發生衣物或裙擺不慎捲入踏階，或有異物掉落時等突發狀況，應立即按下按鈕，即可使電扶梯停止運行。

中捷公司表示，電扶梯是旅客通往月台及出口最常使用的設備，民眾搭乘前先確認運行方向，上扶梯時務必站穩，雙腳踩在黃色框線內並緊握扶手，切勿奔跑或快走；若穿著長衣物、軟膠鞋或鞋帶較長，要避免貼近踏階與裙板邊緣，以防捲入；年長者、孕婦及行動不便旅客或推嬰兒車、攜帶行李箱及大型物品者均請改搭電梯。

中捷公司表示，若搭乘電扶梯發生如衣物、鞋帶、雨傘尖端或塑膠袋遭夾捲、人員跌倒、鞋底卡入或電扶梯出現嚴重異音、震動、冒煙及異味等情形，請民眾直接用力按下紅色「蘑菇頭」形狀的緊急停機按鈕（不需旋轉）即可停機，並請立即通知站務人員到場協助處理。

中捷公司表示，緊急停機按鈕僅限於緊急狀況使用，切勿任意或惡意按壓。若於非緊急情況誤用，依《大眾捷運法》可處1萬元以上、100萬元以下罰鍰。如不慎誤按，請立即向站務人員說明。

