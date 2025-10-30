彰化養豬場驚現3頭死豬網轟不查 動防所揭真相

網友PO文彰化養豬場有死豬，動防所嚴正澄清，疫情前一個月照片，目前沒有異常死亡，是正常範圍內。（圖擷取Threads）

正值非洲豬瘟禁宰禁運的關鍵期，有網友在Threads上PO了一張彰化縣某養豬場圍籬外堆放3頭斃死豬的照片，質疑官方不受理民眾檢舉，引發熱議。

對此，彰化縣動物防疫所今天（30日）嚴正澄清，照片裡的斃死豬是在疫情發生之前1個月，約今年9月，動防所再進一步調查這個月（10月）該場豬隻死亡情況沒有發現異常死亡，請民眾不要以訛傳訛，製造恐慌。

動防所所長董孟治表示，該豬場共飼養2225頭豬隻，在台中梧棲場10月22日傳出疫情前，10月19日到29日，該場單日最多死亡豬隻為10月26日死了4頭中豬，換算死亡率千分之1.7，遠低於2%，是在正常範圍內。

董孟治指出，飼主向他們解釋，被拍到的豬隻不是最近發生，動防所也比對照片四周環境與目前景況，現況草皮已長得很高，跟照片裡光禿一片不同，因此推測照片拍攝時間已有一段時間了，應該不是最近才拍的。

至於PO文者聲稱檢舉被拒，動防所澄清，未接獲相關通報，不清楚網友是向哪個單位反映。

貼文一出，引起網友兩極反應。有網友留言說，「豬場一天死幾頭豬很正常，如果每見死豬就通報，檢驗人員頻繁進場，對畜牧場是很大的壓力。」、「我也是豬農，每天有幾頭死豬很常見，不必過度恐慌。」也有網友批評，「有圖有真相，彰化縣政府卻不查？」、「彰化也要淪陷了嗎？」、「死豬至少要用帆布覆蓋起來吧！」

