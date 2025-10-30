下週有颱？南方3擾動發展中 吳聖宇：觀察是否跟東北季風作用

南方熱帶洋面擾動依然活躍，目前有3擾動正在發展。（圖擷自吳聖宇臉書）

今（30日）是本週天氣最穩定的一天，入夜後東北季風會再增強，不過南方熱帶洋面擾動依然活躍，目前有3擾動正在發展，不排除下週有颱風生成，雖然直接威脅台灣機會低，但進入南海之後會不會再度跟東北季風之間產生交互作用仍需要再觀察。

天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇在臉書指出，時間已經來到10月底，但是熱帶洋面上依然很活躍，自南海往東延伸到中太平洋低緯度區域持續有東風波擾動在活動，目前有3個系統存在，目前還沒有臨時編號，姑且用ABC來稱呼。

菲律賓群島上空的A系統將往南海移動，未來受東北季風進入南海影響，可能逐漸遭遇風切增強的情況，後續發展機會較低。

關島南方海面的B系統最值得注意，未來將逐漸往菲律賓以東靠近，並且有銜接上跨赤道流而逐漸增強趨勢，是下一個熱帶性低氣壓或是颱風的潛力股，預報資料大多認為將通過菲律賓後往南海移動，直接威脅台灣機會低，但是進入南海之後會不會再度跟東北季風之間產生交互作用仍需要再觀察。

吳聖宇表示，至於最遠的C系統，受到北邊太平洋高壓的引導力量最為明顯，往西傳播的速度也最快，未來可能逐漸靠近B系統，兩者之間可能有互動，究竟會各自發展還是互相合併值得注意，如果是互相合併，有可能會兩者合一之後變成一個比較大的環流，到時預報就有可能出現不同的變化，但是時間尚早，持續觀察。

