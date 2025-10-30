為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    養豬協會盼阿兵哥幫忙消化豬肉 網轟：每次都要國軍吞下去

    2025/10/30 11:37 即時新聞／綜合報導
    中華民國養豬協會28日拜會民進黨立院黨團，協會理事長潘連周（中）訴請中央儘速推出補貼配套。（資料照）

    中華民國養豬協會28日拜會民進黨立院黨團，協會理事長潘連周（中）訴請中央儘速推出補貼配套。（資料照）

    台中梧棲養豬場日前爆出非洲豬瘟，中華民國養豬協會28日拜會國民黨立法院黨團，建議政府幫監獄加菜或是找阿兵哥幫忙消化豬肉，對此知名球評石明謹發文諷刺「台中人口280萬，一人一天吃一隻，三小時就吃完了」，其他網友也質疑「為什麼有事就要找阿兵哥？有對人家很好嗎？」、「去找廚餘豬瘟市市長索賠阿！關其他人什麼事」。

    養豬協會理事長潘連周近日率全國各縣市養豬協會幹部到國民黨立法院黨團送陳情書，除了希望協助修法解決相關法規問題，也提出禁運、禁宰15天的豬隻要如何處理，他建議可為監獄、阿兵哥等加菜，30萬隻豬一個月就吃完了。

    石明謹對此在臉書發文稱，「目前國軍約21萬人，一人一天吃一頭豬，也要吃一天半。台中人口280萬，一人一天吃一隻，三小時就吃完了」。其他網友也紛紛發文質疑「台中人自己吃很合理吧！」、「軍人欠你們的喔？叫盧媽媽吃啊！」、「阿兵哥不是你們的廚餘桶，每次有什麼崩盤都要國軍吞下去，怎麼不崩盤個肯德基麥當勞」、「憑什麼民眾不吃的東西要軍人吃？」、「國民黨員有30萬人，一個人一天吃一隻」、「為什麼不是台中市政府買下來給台中政府人員跟市民吃？」、「購物節獎品都抽豬肉阿」。

