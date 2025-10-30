為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    粉紅超跑10/30、31土城起駕贊境 逾7萬份食用品邀民眾共襄盛舉

    2025/10/30 09:21 記者黃政嘉／新北報導
    白沙屯媽祖明天於新北市土城北辰宮起駕贊境，土城區農會明午於農會大樓辦祈福儀式迎駕。（取自「新北市土城區農會」臉書）

    白沙屯媽祖明天起連續3天在新北市祈福贊境，前2天於土城北辰宮起駕，土城區農會首日熱情迎駕，明午1點於中正路5號的農會大樓辦理祈福儀式，沿途設立服務帳篷，準備結緣農產品及料理，提供給香客與信眾補給，邀民眾共襄盛舉。

    土城區農會指出，贊境活動行經土城貨饒分部、農會本部及清水分部，結合農會農特產品，沿途提供農會家政班自製萬用精油膏1100瓶、三峽天芳茶行的碧螺春綠茶冷泡茶1萬瓶、三峽昌輝養蜂場的蜂蜜水6000瓶、通霄鎮農會的彩虹玉米2200根，及肉粽、包子、飲料共7萬3千多份結緣品，傳遞公益精神與祝福心意。

    土城區農會張國城總幹事表示，本次活動所有結緣品，皆來自捐贈者無私奉獻，農會很榮幸能用自身最大的資源與動員力，成為這份愛心的統籌與圓滿者，相信此次愛心結緣行，是土城地區最溫暖的力量展現。

    花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災，土城區農會日前也號召所屬志工、班員及熱心鄉親組成「媽媽超人」到災區救災，總計出動458人次，此次祈福活動，農會也邀請各志工與捐贈民眾一同參與，家政班員陳小姐表示，期待白沙屯媽祖蒞臨土城，希望藉著媽祖的到來，讓更多人感受到平安與祝福，同時也為花蓮災區祈福。

    新北市農業局長諶錫輝表示，農會除服務農民外，也推動社會公益，新北已有16家農會成立綠色照顧站，為農友及社區高齡長者提供照顧；這次花蓮風災，也謝謝新北各農會陸續響應捐獻物資、金錢、人力，持續協助花蓮災後重建。

