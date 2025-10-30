台鐵、松山文創園區首度合作，推豪華「菸廠尋味聯名便當」。（台鐵公司提供）

台鐵公司今天（30日）宣布，與松山文創園區首度攜手合作，在園區年度盛事「2025原創基地節」推出「菸廠尋味便當」。

台鐵公司表示，這款便當以活動主題「沿之有物 TRACING THE ECHOES」為靈感──「沿」象徵依循鐵道路徑回望歷史，「物」代表沿線產業遺產與人文故事。

請繼續往下閱讀...

這款新便當由台北餐旅分處（七堵）便當開發團隊操刀設計，採味噌雞排、佃煮鯖魚雙主菜來承襲菸廠食堂的和風滋味；主食選用地瓜飯，並配以柚香蓮藕、菜脯蛋、美白菇及花椰菜，重現舊時工廠餐桌的樸實風味。

台鐵公司表示，「菸廠尋味便當」每份售價150元，販售期間從10月31日至11月16日，於臺北夢工場、松山夢工場、南港夢工場及七堵販賣台，每日午、晚餐時段限量供應。＃

聯名便當販售資訊：

◆「菸廠尋味聯名便當」

販售地點：台北夢工場、松山夢工場、南港夢工場及七堵販賣台

販售時間：10月31日（週五）到11月16日（週日）期間限定，限量販售

售 價：150元/個

◆聯名便當菜色：

主 食：地瓜飯

雙主菜：味噌雞排、佃煮鯖魚

配 菜：柚香蓮藕、菜脯蛋、美白菇及花椰菜

洽詢專線：02-24553984 台北餐旅分處（七堵）

台鐵、松山文創園區首度合作，推豪華「菸廠尋味聯名便當」。（台鐵公司提供）

台鐵、松山文創園區首度合作，推豪華「菸廠尋味聯名便當」。（台鐵公司提供）

台鐵、松山文創園區首度合作，推豪華「菸廠尋味聯名便當」。（台鐵公司提供）

台鐵、松山文創園區首度合作，推豪華「菸廠尋味聯名便當」。（台鐵公司提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法