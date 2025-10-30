不給糖就搗蛋！ 壽山動物園萬聖節推「搞怪食譜」

非洲獅「小辛」及「小乖」，隔著籃球稻草人對視。（壽山動物園提供）

不給糖就搗蛋！ 迎接10月31日萬聖節，壽山動物園發揮巧思，利用南瓜、稻草及甘蔗等天然食材，幫動物量身打造「萬聖節搞怪特餐」，從南瓜稻草人到巫婆飛天掃帚，多樣的創意讓水豚、昏倒羊、孟加拉虎、非洲獅、黑猩猩、冠豪豬及長鼻浣熊等動物大快朵頤。

高雄市觀光局長高閔琳表示，萬聖節將屆，為了讓動物也能感受萬聖節氛圍，並增加食材豐富性，園方保育員與志工今年特別打造奇幻風格的動物大餐，選用口感綿密香甜的小巧南瓜品種「貝貝」，搭配志工自家農田的稻草，巧手雕刻創作成南瓜稻草人。

請繼續往下閱讀...

保育員更將自家種植的甘蔗結合蔗葉及牧草，製成「巫婆飛天掃帚」，創意十足；而常見的飼料普力桶，也畫上萬聖節臉譜，透過新奇的食物造型，激發動物好奇心，提供行為豐富化刺激。

園方分享動物們對於食材道具的各種有趣反應，水豚一腳踏進貼上搞怪表情的普力桶裡品嚐草料，完全不顧其他家族成員感受；黑猩猩「莉忠」、「美珍」及「曼華」尚未學到巫婆飛天掃帚正確使用方式，而是手握甘蔗掃帚柄咬食；懂吃的冠豪豬「小芋頭」開心享用園方特選的南瓜品種「貝貝」；日前剛到園區的「昏倒羊」，面對眼前的南瓜稻草人毫不畏懼，紛紛上前啃食稻草，享受在園區首次的萬聖節特餐。

本次萬聖節的重頭戲之一，是園方特別為孟加拉虎「小紅」準備的「籃球稻草人」。園方指出，「小紅」先是保持距離、好奇地嗅聞，隨即發揮狩獵本能，發動突襲，一口咬下稻草人並得意地繞場，展現了牠飛撲、抓握及啃咬的自然行為。相較之下，非洲獅「小辛」與「小乖」則對這名「不速之客」完全無視，雙方眼裡只有彼此的存在。

除幫動物加菜，動物園志工也發揮巧思，利用去年高雄萬聖節活動的路燈旗製作服飾，將應景的大南瓜圖案穿上身，並讓遊客體驗餵食波爾羊，讓大小朋友都直呼有趣。

壽山動物園新朋友「昏倒羊」，享用南瓜稻草人。（園方提供）

冠豪豬「小芋頭」享用南瓜盅。（壽山動物園提供）

黑猩猩「莉忠」、「美珍」及「曼華」品嚐特製甘蔗掃帚。（壽山動物園提供）

壽山動物園志工穿著應景服飾發放牧草。（園方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法