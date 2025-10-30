為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    空氣品質惡化預警期啟動 露天燃燒稻草罰更重！

    2025/10/30 09:19 記者彭健禮／苗栗報導
    二期稻作收割時期，仍有農民採用露天燃燒方式來處理稻草。（圖由苗縣環保局提供）

    二期稻作收割時期，仍有農民採用露天燃燒方式來處理稻草。（圖由苗縣環保局提供）

    又到二期稻作收割時期，苗栗縣政府環保局表示，每年9月至翌年5月為空氣品質惡化預警期間，露天燃燒行為之裁處金額將加重罰鍰，如為夜間或假日案件將再加重裁罰，請民眾勿以身試法，縣內10處農會提供有液態稻草分解菌供取用，共同維護空氣品質。

    環保局表示，每年11月為縣內二期稻作收割時期，雖過往大量露天燃燒稻草情形已有大幅改善，但仍有少部分農民採用露天燃燒方式來處理稻草，除了危害居住環境的空氣品質及身體健康，也會影響行車安全。

    且環保局指出，依「公私場所固定污染源違反空氣污染防制法應處罰鍰額度裁罰準則」，每年9月至翌年5月為空氣品質惡化預警期間，露天燃燒行為之裁處金額將加重罰鍰，如為夜間或假日案件將再加重裁罰。

    環保局今年度持續結合縣內企業補助施用稻草分解菌2370公頃及木質分解菌179公頃，以解決稻草及樹枝條露天燃燒問題，另持續推廣菜園雜草濕式堆肥，於縣內頭份、苗栗、西湖、後龍、三義、銅鑼、竹南、公館、造橋、苑裡10處農會設置液態稻草分解菌分裝取用點，提供民眾自備容器取用，可逕向當地農會詢問相關領用資訊。

    此外，環保局表示，報案中心及稽查單位除平日上班時間外，於夜間及假日皆有值班人員執勤並即時處理露天燃燒陳情案件。民眾如發現露天燃燒情事可撥打環保局24小時陳情報案專線037-558558、0800-066666，如有露天燃燒防制之相關問題，請洽037-558558分機214，空氣品質及噪音管制科。

