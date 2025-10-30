非洲豬瘟被迫改菜單！彰化60年老店豬肉羹變雞羹

彰化60年老店車路口豬肉羹，改菜單變雞肉羹。（圖由民眾提供）

非洲豬瘟禁宰今天（30日）進入第8天，不少餐飲業遭受衝擊無豬肉可賣，彰化市有60年歷史的車路口肉羹，以前都是用豬後腿製作加上魚醬每天現場製作現賣，如今因缺豬肉，只好改賣清雞柳條，首次推出很多顧客都覺得還不錯，甚至吃不出差異，有顧客甚至以為是豬肉製作。

這家位於彰化市中正路已有一甲子歷史的車路口肉羹，在店內張貼海報「雞霸分登場」，店家稱因應非洲豬瘟，他們只能暫時以雞肉為原料，還是那碗熟悉的香氣，依然是他們每天細火熬煮的味道。清雞柳條製作豬後腿肉之後，昨天第一次推出，消費者普遍都覺得還不錯，甚至沒有吃出「豬肉改雞肉」的差異，以為是豬肉製作，還納悶說「現在不是都沒有豬肉了？」

請繼續往下閱讀...

。對於業者來說，能生存才是王道，如今沒有豬肉可賣，乾脆用雞肉代替繼續營業。

業者表示，豬肉跟清雞柳一斤差5元，雞柳比較便宜ㄧ點點，但是雞柳還要人工稍微處理，比較費工，加上人工成本，跟豬肉差沒多少，因此價格並無變動。

彰化60年老店車路口豬肉羹變雞羹，顧客直呼好吃。（圖由民眾提供）

店家張貼海報「豬肉羹改雞肉羹。（圖由民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法