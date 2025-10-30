記憶會消失手藝不會！11位失智長輩重陽辦桌重現拿手菜

弘道老人福利基金會舉辦重陽節辦桌活動，邀請11位失智長輩共同掌廚，重現拿手菜。（弘道老人福利基金會提供）

記憶會消失，但手藝不會！弘道老人福利基金會昨日在溪湖「憶耆道老服務據點」舉辦重陽節辦桌活動，邀請11位失智長輩共同掌廚。有人看到菜籃裡的蔬菜立刻想起年輕時的拿手菜，也有人重拾廚藝露出久違笑容，用味道喚醒記憶，讓這場辦桌成為一場溫馨的饗宴。

「蒜要先爆香，料理才會香」，82歲的楊幸阿嬤五年前被診斷失智，但一拿起菜刀，處理花枝的動作依舊俐落，掌鍋翻炒「韭菜花炒花枝」架勢十足，撲鼻香氣令人食指大動。

家人見證這一幕，感動地說：「媽媽生病後，我們很久不敢讓她進廚房，沒想到參與據點課程後，不僅重新找回生活節奏，還能重現這道從小吃到大的菜，那個熟悉的媽媽好像回來了。」

83歲的胡萄阿嬤則負責熬煮「羊肉爐」，藥膳香氣瀰漫全場。她曾因跌倒骨折、確診失智，一度喪失自信，如今在據點課程陪伴下，重新找回手感與自我價值。她笑著說：「我以為自己不能再做什麼，沒想到還能煮菜給大家吃。」

弘道彰化服務處處長周雨潔表示，許多失智長輩過去都是持家的能手，烹飪是他們最有成就感的事。這場辦桌正是為了喚醒這份深層記憶，讓社會看見「失智不等於失能」。她呼籲民眾及早篩檢並陪伴長輩多參與社區活動，「當他們被需要、被肯定，記憶與能力就能延續下去。」

