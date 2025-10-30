為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    霧峰乾溪、太平頭汴坑溪台灣欒樹變裝秀 民讚：超美的

    2025/10/30 08:09 記者陳建志／台中報導
    台中霧峰乾溪兩旁的台灣欒樹，近日進行美麗的變裝秀，宛如蜿蜒的彩色長龍。（記者陳建志攝）

    台中霧峰乾溪兩旁的台灣欒樹，近日進行美麗的變裝秀，宛如蜿蜒的彩色長龍。（記者陳建志攝）

    秋意漸濃，台中霧峰乾溪、太平、大里頭汴坑溪兩岸的自行車道旁，種植了數百棵的台灣欒樹，近日陸續結出粉紅色、褐色的蒴果苞片，讓欒樹換新裝，綿延而下宛如蜿蜒的變色長龍，加上一旁的潺潺溪水，讓前來騎車、散步的民眾都稱讚：「超美的」。

    霧峰乾溪在整治完成後，兩岸接著設置自行車道，讓民眾可從九二一地震教育園區一路往下游騎到北峰橋，全長約5公里，並可繼續銜接草湖溪、大里溪的山線自行車道，其中乾溪橋上游的左岸，還有新厝橋到中正橋間的自行車道，兩岸種植了數百棵的台灣欒樹。

    近日隨著天氣變化，台灣欒樹進行變裝秀，9月開始陸續開出金黃色的花，目前並已開始結果，粉紅色、紅色、褐色的蒴果穿插在樹梢上，讓隨著河道蜿蜒的自行車道宛如綿延的彩色長龍，民眾前來散步、騎自行車，不但可一邊欣賞潺潺流水與河床中飛舞覓食的白鷺鷥，還可欣賞披上新裝的台灣欒樹。

    另外，流經太平、大里的頭汴坑溪，從一江橋往下游的立仁橋，在兩旁的自行車道旁也種植了數百棵的台灣欒樹，近日同樣變身為綿延的彩色長龍，民眾騎車、散步也可同時欣賞美麗的欒樹變裝秀，都稱讚：「真的超美的！」

    台中太平頭汴坑溪兩旁的台灣欒樹，近日結出粉紅色、褐色的蒴果，彷彿彩色長龍。（記者陳建志攝）

    台中太平頭汴坑溪兩旁的台灣欒樹，近日結出粉紅色、褐色的蒴果，彷彿彩色長龍。（記者陳建志攝）

