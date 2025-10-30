為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    把握今天好天氣！ 明又有東北季風南下 下週仍有熱帶系統發展

    2025/10/30 08:30 即時新聞／綜合報導
    吳德榮表示，根據最新歐洲模式及其AI模式模擬顯示，下週三西北太平洋仍有熱帶系統發展。其中歐洲模式模擬在菲律賓東方海面， AI模式則模擬在菲律賓中部，顯示其「不確定性」，需要再觀察。（圖擷自「氣象應用推廣基金會」專欄）

    氣象專家指出，由於東北季風減弱，今日天氣好轉，各地氣溫再上升，不過明日又有東北季風南下，北台低溫又會降至19度，北部及東半部再轉有局部短暫降雨，週六至下週一北海岸及宜花偶有局部短暫降雨，且下週二水氣增多，雨勢再增強。專家也提到，預估下週三西北太平洋仍有熱帶系統發展，不過因模擬還有不確定性，具體發展要再持續觀察。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日「東北季風」減弱，天氣好轉、西半部多雲時晴，北海岸及宜花仍有局部短暫降雨的機率；各地氣溫升，白天偏熱早晚涼。北、東部高溫上看30度，中南部上看33、34度。

    吳德榮表示，明日起下一波「東北季風」南下，冷空氣不強、氣溫降幅不大，北台最低氣溫可再降至19度左右；水氣不多、週五北部及東半部轉有局部短暫降雨的機率，週六至下週一北海岸及宜花偶有局部短暫降雨，其他地區多雲時晴。

    至於下週二「東北季風」減弱，但水氣增多，降雨範圍略擴大，雨勢稍增強。下週三、四起另一波「東北季風」再影響，無明顯冷空氣。

    吳德榮提到，雖然接下來要進入11月，但根據最新歐洲模式及其AI模式模擬顯示，下週三西北太平洋仍有熱帶系統發展。其中歐洲模式模擬在菲律賓東方海面，AI模式則模擬在菲律賓中部，顯示其「不確定性」，需要再觀察。

