    首頁 > 生活

    中市「266繞2」公車11/3起延駛到雅比斯部落

    2025/10/30 07:50 記者蘇金鳳／台中報導
    266繞2公車路線11月3日起新增雅比斯站，便利民眾乘車往返。（市府提供）

    266繞2公車路線11月3日起新增雅比斯站，便利民眾乘車往返。（市府提供）

    讓原鄉市民也能如平地市民有方便的公車可坐，中市交通局協調豐原客運並獲中央等原民主管機關同意，推動「266繞2」公車路線，11月3日起該班次公車將首度延駛到雅比斯部落，當地原住民不用再費時步行到東關路乘車，就近搭乘市區公車往返東勢，也提供一般民眾前往和平山區、谷關等地的公車路線選擇。

    讓台中市和平區部落公共運輸路網更健全，繼松鶴、裡冷、白冷、哈崙台等部落開通公車服務，11月3日起「266繞2」公車路線，將延駛到雅比斯部落。

    台中市政府交通局長葉昭甫表示，市府逐步開通高山部落的公車路線服務，經盤點和平區現有公車路網，「266繞2」路線鄰近雅比斯部落，若能延駛進部落，居民便不用再走到大馬路上等車，上學、就醫或採買都會更方便。

    交通局因應「266繞2」公車延駛雅比斯部落、行車里程與時間增加，也同步微調「266繞1」谷關端的發車時間，原於下午5時25分發車，將延後至下午5時35分發車。提醒經常搭乘「266繞1」的民眾，多加留意發車時刻變化，避免錯過班車。

    「266繞2」公車路線服務除了滿足當地原住民朋友生活需求，一般民眾前往和平山區、谷關等地觀光旅遊也可搭乘。

    市公車266繞2自11月3日起延駛自雅比斯部落。（市府提供）

    市公車266繞2自11月3日起延駛自雅比斯部落。（市府提供）

