為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    水湳轉運中心明年6月前營運 設有全國首創膠囊式司機休息室

    2025/10/30 07:20 記者蘇金鳳／台中報導
    水湳轉運中心明年三月前竣工。（記者蘇金鳳攝）

    水湳轉運中心明年三月前竣工。（記者蘇金鳳攝）

    台中市隨著台中國際會展中心及綠美圖的營運，附近的車流量大增，而水湳轉運中心的進度備受關注，交通局葉昭甫表示，目前水湳轉運中心工程進度則已達93.287%，預計明年第一季竣工，明年6月前就可以正式運作，不管是市區公車、國道客運、汽車、機車、自行車都可停放，還有全台首創膠囊式司機休息室。

    只要經過台74號快速道路及中清路，就可看到水湳轉運中心工程逐步完工，由於該轉運中心位於國道一號、74號快速道路間，是台中市非常重要轉運中心，可讓搭客運民眾不用進入市區就可到達水湳經貿園區的台中國際會展中心、綠美圖、中央公園及台中流行影音中心。

    水湳轉運中心規劃為地上4層、地下3層，地上一層為市區公車月台，共12席，地上2層及3層是國道客運月台，地上4層為辦公空間及店鋪，地下停車場為汽車格有614席，還有機車格1253席、自行車604席。

    此外，未來捷運橘線將會經過水湳經貿園區，因此水湳轉運中心地下一層預留捷運橘線穿堂層連通道界面，因此，水湳轉運中心也將成為未來機場捷運線重要的站點，可預料機車及自行車一定會停滿滿。同時，為讓長途的司機可以休息，還有全台首創的膠囊式司機休息室。

    水湳轉運中心即將完工。（記者蘇金鳳攝）

    水湳轉運中心即將完工。（記者蘇金鳳攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播