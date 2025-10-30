為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    斥資1300萬！台南麻五市場改善完工 助麻四攤商搬遷

    2025/10/30 07:12 記者蔡文居／台南報導
    麻五市場攤位區經改善地坪後，打造開放式攤位，利於攤商將原生財器具遷入使用。（南市經發局提供）

    麻五市場攤位區經改善地坪後，打造開放式攤位，利於攤商將原生財器具遷入使用。（南市經發局提供）

    台南市為提供麻豆市四市場攤商搬遷及穩定營運的配套，市府向經濟部爭取補助1300萬元完成「麻豆市五公有零售市場攤鋪位及地坪改善工程」，購物環境更優質，完工啟用後，將成為攤商安置與地方經濟再發展的重要據點。

    南市經發局表示，麻豆市四公有零售市場，因建物老舊、鋼筋裸露危及公共安全，經本府公告自103年4月1日起停止使用。但部分攤商仍持續占用，市府依法向法院聲請強制執行。台南地方法院已於今年8月28日核發執行命令，請攤商於10月31日前將占用攤鋪位騰空返還，逾期未履行，即定期實施強制執行，呼籲攤商儘速配合搬遷。

    經發局表示，市府在推動市場整頓過程中，秉持「依法行政」的原則，同時兼顧公共安全與提供攤商遷移其他公有市場的選擇。麻四市場因建物結構老舊，已不符使用安全標準，為保障民眾生命財產安全並維持市容秩序，市府依法辦理並同步配套提供安置至麻五市場的空間，將持續協助解決搬遷過程中遇到的困難，共同營造整潔、安全的市場環境。

    市場處代理處長林士群說明，市府於10月29日召開攤商說明會，向麻四市場攤商說明搬遷流程、攤位分配及權益事項，並聽取意見。市府也將持續配合法院強制執行進度，提供搬遷輔導與行政協助，確保執行作業順利，維護市場秩序與公共安全。

    麻五市場攤位區經改善新增隔間、鐵捲門與照明後，打造成鋪位區，整體環境更整潔。（南市經發局提供）

    麻五市場攤位區經改善新增隔間、鐵捲門與照明後，打造成鋪位區，整體環境更整潔。（南市經發局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播