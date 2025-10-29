桃園市府第二行政園區落腳何處？ 祕書處：仍在評估中

桃園市政府大樓從1978年落成以來，已年近半百，第二行政園區的規劃刻不容緩。（記者李容萍攝）

桃園市政府祕書處在市議會工作報告，多位議員關心桃園升格10年，第二行政園區到底落腳何處？是否還在原地踏步？祕書處長于建國答詢，將透過盤點現有資源及城市發展潛力，擘劃都市發展藍圖，市府已持續與各級都委會溝通，釐清機關用地規劃方向，完成後儘速對外說明，啟動規劃設計等作業，打造兼具效率與服務品質的現代化行政園區。

議員謝美英指出，舊縣府大樓1978年落成以來，已年近半百，桃園升格直轄市後，市府擴大至32個局處，文官也增加不少，市府現有空間狹小且設施老舊，難以因應市政規模擴張。前市長鄭文時期曾在2018年以300萬元招標第二行政園區規劃，地點包括桃園、八德區交界的國際路中路1-16號埤塘附近，及捷運綠線G12、G13車站周邊，現任市長張善政上任後，都發局2案都有送都市計畫給內政部審議，評估結果為何？目前都只在傳言階段。

謝美英說，台北市早在1984年就決定將市政中心遷至信義計畫區；新北市也選址三重在2021年啟動可容納3000員額的第二行政中心計畫，預計明年底完工；斥資68億元的台中市政府新市政大樓也在2010年完工，桃園升格已10年，是該加快腳步興建第二行政大樓，不要再拖下去。現在市府多個局處分散在外租辦公大樓，每月租金高達182萬元，洽公民眾也常常跑錯地點，霧煞煞，非常不便民，秘書處身為主責的幕僚單位，有責任提醒市長加快腳步下決定，拿出具體作為。

議員黃家齊、黃婉如提到，市府規劃第二行政園區到底落腳在哪裡？地方傳言不斷，長期租用廳舍不是辦法；議員李光達也說，第二行政園區的規劃應該攤在陽光下，趕快定案。

