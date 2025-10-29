為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    米其林二星餐廳群聚高雄 頂級料理搶攻饕客市場

    2025/10/29 23:27 記者黃良傑／高雄報導
    米其林二星餐廳群聚高雄，頂級料理搶攻饕客市場，圖為「樂葵法式鐵板燒」精心料理。（記者黃良傑攝）

    米其林二星餐廳群聚高雄，頂級料理搶攻饕客市場，圖為「樂葵法式鐵板燒」精心料理。（記者黃良傑攝）

    高檔餐廳看好高雄消費能力與頂端客群，紛紛進駐高雄搶攻饕客的胃與荷包，市場競爭逐漸升溫白熱，有義享時尚廣場11月引進上市餐飲集團新天地旗下「結合法式料理精緻手法與鐵板燒現場互動，選用南非活鮑、龍蝦、日本A5和牛等夢幻食材，搭配主廚在鐵板上的雙鏟舞動，將料理過程化為實境美食秀」；THE AMNIS然一酒店Ukai-tei推出「Neo-Locale不一樣的在地」。

    漢來美食也展現企圖，旗下焰牛排館11月14日至16日迎來東京米其林二星餐廳ASAHINA Gastronome首度來台，各家各展頂級廚藝，巧合都選11月鎖定各自客群，讓高雄港都有更多高檔餐廳選擇。

    新天地餐飲集團旗下頂級品牌，享有「法式鐵板燒天花板」美譽的樂葵法式鐵板燒，11月1日起進駐享時尚廣場6樓試營運，結合法式料理精緻手法與鐵板燒現場互動，食材堪稱夢幻級品，包括龍蝦、南非活鮑、日本A5和牛等，主廚介紹後舞動雙鏟，料理響宴彷如一場實境美食秀，11月3日起正式開幕，套餐價格從商業午餐到頂級晚宴分級設計，客群老少皆宜。

    高雄Ukai-tei則與金澤義大利餐廳ORIGO攜手，10月29日至11月1日推出「Neo-Locale不一樣的在地」EPISODE2限定餐會，以台灣胭脂鴨演繹法式經典「阿彼修斯鴨」，結合香料神社的靈感，展現「日洋合一」精髓，午餐3980元、晚餐4500元，另需加10％，主廚將台日義三地風味完美交織，展現「日洋合一」精髓。

    漢來美食旗下焰牛排館選定11月14日至16日迎接首度來台的京米其林二星餐廳ASAHINA Gastronome，主廚朝比奈悟師承「20世紀最偉大廚師」喬爾．侯布雄，擁有超過30年廚藝，推出6道料理搭配6款精選佐餐酒，每餐限量50席。

    米其林二星餐廳群聚高雄，頂級料理、高檔食材，搶攻在地饕客市場。（記者黃良傑攝）

    米其林二星餐廳群聚高雄，頂級料理、高檔食材，搶攻在地饕客市場。（記者黃良傑攝）

