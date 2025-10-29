為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    瑪利亞醫師莊宏達80歲仍看診 盼築「安老家園」陪天使走完最後旅程

    2025/10/29 21:59 記者蔡淑媛／台中報導
    80歲醫師莊宏達照護障礙兒半世紀，瑪利亞籌建安老家園，再照顧他們到終老。（瑪利亞基金會提供）

    80歲醫師莊宏達照護障礙兒半世紀，瑪利亞籌建安老家園，再照顧他們到終老。（瑪利亞基金會提供）

    瑪利亞社福基金會創辦人莊宏達醫師，守護瑪利亞天使半世紀，已經高齡80歲，依然每天親自為心智障礙者看診，但最讓他放不下的牽掛「當年的孩子老了，孩子的父母更老了，該怎麼辦？」為回應這群心智障礙者家庭的迫切需求，瑪利亞推動「安老家園」籌建計畫，期盼為高齡心智障礙者打造一個能安心、尊嚴老去的家園。

    莊宏達指出，安老家園基地位於台中市北屯區國有非公用土地，面積逾1300坪，規劃為地下2層、地上5層建築，總經費約3.6億餘萬元，目前正積極籌募中。

    莊宏達強調，這不只是安置機構，而是一個「社區型家園」，讓障礙者能自主生活、與鄰里自然互動，在陪伴與尊嚴中度過晚年，瑪利亞希望藉此建立一個結合醫療照護、生活支持與社區參與的新型態長照模式。

    根據衛福部統計，全台約39萬名心智障礙者，其中45歲以上就高達23萬人，瑪利金基金會執行長陳怡君指出，這群智力與肢體都受限的孩子，身體老化速度比一般人更快，45歲就已步入中老年。

    陳怡君也說明，目前長照制度主要為一般長者設計，並未針對心智障礙者量身規劃，「若沒有固定住所或主要照顧者，他們很難申請到宅服務或日照中心，一旦家人老去，就容易陷入無人照護的困境。

    「安老家園是為他們準備的最後一個家！」莊宏達說，我們照顧的這群孩子，比一般人更需要被長久地愛與守護，他呼籲社會大眾共同支持安老家園的興建，讓這份愛在時光裡持續發芽、綻放，陪伴這些天使走完人生的最後旅程。

    莊宏達40年前開設「莊小兒科」，治療心智障礙兒。（瑪利亞基金會提供）

    莊宏達40年前開設「莊小兒科」，治療心智障礙兒。（瑪利亞基金會提供）

    64歲的阿滄因童年高燒導致智力停留在7歲，如今仍像個孩子般單純。照顧他的姐姐（左）年逾七旬，擔心阿滄未來該依靠誰。（瑪利亞基金會提供）

    64歲的阿滄因童年高燒導致智力停留在7歲，如今仍像個孩子般單純。照顧他的姐姐（左）年逾七旬，擔心阿滄未來該依靠誰。（瑪利亞基金會提供）

