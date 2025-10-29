「行動領務」前進金門辦換補發護照、加簽 2天506件申請案

外交部領事事務局「行動領務」服務列車到金門行程，今年優化申辦動線後，現場秩序井然，獲民眾好評。（金門縣政府提供）

外交部領事事務局「行動領務」服務列車今天結束金門行程。在縣府協調下，領務局從善如流，優化申領護照等相關措施，民眾辦理皆大歡喜。兩天下來，「行動領務」共受理506件申請案，一般換補發件預計11月13日寄發。

「行動領務」由外交部領事事務局長鄭正勇領軍，率護照製發服務組組長林振宙及團隊共9人，28日、29日在金城鎮戶政事務所受理護照換補發、護照加簽及加頁申請等業務。領務局考量距上次到金門服務超過1年，可能會有很多申請護照需求，增派工作人員，包括擔任行政助理的金門女兒翁淑麗隨行，提供鄉親更優質的服務。

行動領務服務時間是28日下午2點到5點、29日上午9點到中午12點。不少鄉親得知，都提前報到，28日開始受理前10分鐘，號碼牌已發到120多號，場面熱絡。

有鑑於去年行動領務在金城鎮公所2樓辦理，被抱怨動線不佳、未事先規畫發牌，甚至一度限制申辦額度，領事局接獲縣府反映並檢討後，優化相關措施；兩天來，現場秩序井然，可以安心坐在椅子滑手機等候，長輩更不必忍受長時間站立痛苦，民眾很有感。

民政處長許慧婷到現場了解護照申辦情形，肯定領事局提供高效率、便捷的服務。

縣府說，行動領務強化外交部領事局與金門縣政府的夥伴關係，透過雙方合作，更能進一步提供鄉親優質的領事服務，提高生活品質。

「行動領務」由外交部領事事務局長鄭正勇（後排右三）領軍跨海金門服務，縣府民政處長許慧婷（後排左二）到場感謝領事局提供的優質服務。（金門縣政府提供）

