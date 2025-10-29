為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「行動領務」前進金門辦換補發護照、加簽 2天506件申請案

    2025/10/29 22:48 記者吳正庭／金門報導
    外交部領事事務局「行動領務」服務列車到金門行程，今年優化申辦動線後，現場秩序井然，獲民眾好評。（金門縣政府提供）

    外交部領事事務局「行動領務」服務列車到金門行程，今年優化申辦動線後，現場秩序井然，獲民眾好評。（金門縣政府提供）

    外交部領事事務局「行動領務」服務列車今天結束金門行程。在縣府協調下，領務局從善如流，優化申領護照等相關措施，民眾辦理皆大歡喜。兩天下來，「行動領務」共受理506件申請案，一般換補發件預計11月13日寄發。

    「行動領務」由外交部領事事務局長鄭正勇領軍，率護照製發服務組組長林振宙及團隊共9人，28日、29日在金城鎮戶政事務所受理護照換補發、護照加簽及加頁申請等業務。領務局考量距上次到金門服務超過1年，可能會有很多申請護照需求，增派工作人員，包括擔任行政助理的金門女兒翁淑麗隨行，提供鄉親更優質的服務。

    行動領務服務時間是28日下午2點到5點、29日上午9點到中午12點。不少鄉親得知，都提前報到，28日開始受理前10分鐘，號碼牌已發到120多號，場面熱絡。

    有鑑於去年行動領務在金城鎮公所2樓辦理，被抱怨動線不佳、未事先規畫發牌，甚至一度限制申辦額度，領事局接獲縣府反映並檢討後，優化相關措施；兩天來，現場秩序井然，可以安心坐在椅子滑手機等候，長輩更不必忍受長時間站立痛苦，民眾很有感。

    民政處長許慧婷到現場了解護照申辦情形，肯定領事局提供高效率、便捷的服務。

    縣府說，行動領務強化外交部領事局與金門縣政府的夥伴關係，透過雙方合作，更能進一步提供鄉親優質的領事服務，提高生活品質。

    「行動領務」由外交部領事事務局長鄭正勇（後排右三）領軍跨海金門服務，縣府民政處長許慧婷（後排左二）到場感謝領事局提供的優質服務。（金門縣政府提供）

    「行動領務」由外交部領事事務局長鄭正勇（後排右三）領軍跨海金門服務，縣府民政處長許慧婷（後排左二）到場感謝領事局提供的優質服務。（金門縣政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播