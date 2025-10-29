米控吃起來！竹塘農會推米麵條、米餅、煎米茶 11/1限量贈送嘗鮮

找回吃米的人！彰化竹塘農會以台中194號品種，研發創意米麵條。（記者陳冠備攝）

國人飲食日趨多元，食米量逐年下降。為喚回民眾對稻米的熱愛，彰化縣竹塘鄉農會11月1日在慈航宮前廣場舉辦「竹塘臺灣味．品䅨創意米食發表暨農業推廣成果展」，現場不僅發表7款米食新品，還限量贈送1200份「竹塘臺灣味．朝午暮系列好點」產品給民眾帶回家，邀大家「吃好米、挺在地」。

竹塘鄉農會總幹事詹光信說，竹塘以台中194號品種「竹塘飄䅨米」聞名，農會近年積極開發米穀粉加工食品，讓民眾不只在餐桌上、而是生活中都能享受米香。今年新推出米麵條、豆沙餅、香脆條、煎米茶、玄米茶及「二烘餅」等7款創意產品，涵蓋鹹甜風味與即食類，兼具創新與實用。

請繼續往下閱讀...

詹光信指出，乾拌麵市場競爭激烈，竹塘農會構思多時，開發出以「竹塘飄䅨米」製成的米麵條，口感柔Q滑潤，推出珍味與麻辣兩款醬料，特別受年輕族群青睞。而「二烘餅」採100％米穀粉二次烘焙，外酥內軟；「豆沙餅」及「香脆條」則以25％到40％米穀粉入料，兼顧傳統與創意。

11月1日活動當天，竹塘農會將與農業部茶葉及飲料作物改良場簽署「米茶焙炒加工技術開發備忘錄」，現場也設有青農展售區，展示地方特色米食與蔬果。中午11點到下午1點開放限量品嘗3款不同風味的「竹塘醉飄䅨」，讓民眾一次嘗遍竹塘好味道。

竹塘鄉農會發表7款米食新品。（記者陳冠備攝）

「竹塘飄䅨米」製成的米麵條，口感柔Q滑潤。（記者陳冠備攝）

竹塘飄䅨米開發「豆沙餅」等米食品。（記者陳冠備攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法