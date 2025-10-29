為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    住飯店帶走備品？達人：別忽略這萬用「生活智慧王神器」

    2025/10/29 22:38 即時新聞／綜合報導
    入住飯店時，許多旅客習慣順手帶走免費備品，不過，被多數人忽略的浴帽，其實是「寶藏級贈品」；示意圖。（法新社）

    入住飯店時，許多旅客習慣順手帶走房內提供的免費備品，例如茶包、咖啡膠囊與盥洗用品。不過，被多數人忽略的浴帽，其實是「寶藏級贈品」，實用性遠比想像中廣泛。

    每日郵報》報導，看似不起眼的浴帽，其實是生活中相當實用的小幫手。像是家中有小孩的家長，可將浴帽鋪在調色盤或碗中玩美術或手作，避免顏料沾滿桌面，用完直接丟棄即可。此外，浴帽在旅行時也派得上用場，能用來收納鞋子防止弄髒衣物，或收納濕泳衣，避免與乾毛巾混放。

    浴帽在廚房中同樣能發揮意想不到的功用。烘焙部落客法倫（Melissa Fallon）分享，發酵麵團時，可用浴帽蓋在碗上，維持溫暖，讓麵團更順利膨脹；不過她提醒，浴帽並非食品級塑料製成，應避免直接接觸食材。此外，浴帽還能暫時取代保鮮膜，用於包覆剩菜或沙拉，延長保存時間。

    從浴室到廚房，從親子活動到旅遊收納，這個看微不足道的飯店備品，其實是隱藏版的「生活神器」。下次入住飯店時，別再忽略那個靜靜躺在浴室角落的浴帽，或許它正是你日常生活中最意想不到的好幫手。

