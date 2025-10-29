板橋郵局重陽「限時快遞」敬老 赴板橋榮家關懷獨居長者

今天是重陽節，平日服務民眾郵務、匯兌，及協助警方打詐的板橋郵局，今天快遞溫情到退輔會板橋榮家，送給長輩們關懷品，榮家內滿是溫馨氣氛。（記者吳仁捷翻攝）

今天重陽節，平日服務民眾郵務、匯兌，及協助警方打詐的板橋郵局，在敬老思親的日子，對長者關懷與敬意關懷不落人後，板橋郵局與台灣郵政協會，來到退輔會板橋榮家，舉辦「關懷獨居長者公益捐贈」，為獨居的長輩們帶來溫暖，平常送信的郵差們，快遞送上滿滿心意的關懷品，更真誠問候、陪伴，讓榮家內滿是溫馨氣氛。

板橋郵局到板橋榮家送暖，由副局長吳聰明率郵差們，送上養生、健康的暢銷慰問品，板橋榮家由副主任劉汝俊出面接待，並代表受贈；許多老伯伯看到餅乾、點心，當場打開吃了起來，像孩童般的天真，引來現場哄堂笑聲，場面溫馨。

請繼續往下閱讀...

劉汝俊也回贈板橋郵局感謝狀，感謝板橋郵局與忙碌的郵差們多年持續公益關懷，傳遞社會大愛與關懷，劉汝俊表示，感謝郵局、郵差先生們不只是寄送信件，更寄送愛心與溫暖來到榮家，讓長輩們真切感受到被尊重、被記得的那一份感動。

吳聰明與襄理高占中、郵差們，逐一慰問、關懷獨居的老伯伯、日照、長照的長輩們，跟他們握手問好、噓寒問暖，向榮民們致上最高敬意，吳聰明說，榮民伯伯們為國家奉獻青春與汗水，是台灣堅強的後盾，今天送上的不只是愛心物資，更表達敬意與陪伴，讓伯伯們知道，他們並不孤單。

高占中說，板橋郵局希望透過這次公益行動，拋磚引玉，讓更多社會大眾關注獨居長者的需求與生活狀況，集結更多的愛心資源，一起為高齡社會注入更多溫柔的力量。

今天是重陽節，平日服務民眾郵務、匯兌，及協助警方打詐的板橋郵局，今天快遞溫情到退輔會板橋榮家，送給長輩們關懷品，榮家內滿是溫馨氣氛。（記者吳仁捷翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法