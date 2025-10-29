大發工業區廢塑膠地下處理廠失火釀空污 環保法辦：最重可罰800萬

大發工業區地下處理廠違法堆置及處理廢塑膠，引發火警造成空污。（高雄市政府提供）

高雄市大發工業區今天發生火警，環保局查出1間地下處理廠違法堆置及處理廢塑膠，引發火警、造成空污，依違反空污法、廢清法，總計開出2張罰單，裁處10.6萬到800萬元，並將業者移送法辦。

大寮區大發工業區下午發生火警，環保局透過AI雲端監控系統發現工業區竄出黑煙，立即派員稽查，赫見地下處理廠從事廢塑膠回收破碎作業，破碎機台運轉過熱引燃堆置廢塑膠，釀成空氣污染。

消防局據報出動大批人車到場，花了25分鐘撲滅火勢，環保局空污小組也到場監測，五用氣體偵測器揮發性有機物（VOC）未檢出，火焰離子偵測器（FID）為3.9ppm，總懸浮微粒（TSP）為0.087mg/m3，數據無異常高值。

環保局查出，地下處理廠租賃廠房，未領有處理許可，違法堆置廢塑膠，逕行從事廢塑膠貯存及破碎處理，涉犯《廢棄物清理法》第46條第3、4款刑責規定，將業者移送法辦。

此外，地下處理廠未覆蓋也未標示，不符合設施標準貯存規定，違反《廢棄物清理法》第36條規定，裁處6000至300萬元罰鍰。尤其現場黑煙不斷竄出，產生明顯粒狀物，違反《空氣污染防制法》第32條規定，環保局裁處10萬至500萬元罰鍰。

大發工業區地下處理廠發生火警，消防局派員到場滅火。（高雄市政府提供）

環保局空污小組現場監測空品。（高雄市政府提供）

