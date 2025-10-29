為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    大發工業區廢塑膠地下處理廠失火釀空污 環保法辦：最重可罰800萬

    2025/10/29 19:42 記者陳文嬋／高雄報導
    大發工業區地下處理廠違法堆置及處理廢塑膠，引發火警造成空污。（高雄市政府提供）

    大發工業區地下處理廠違法堆置及處理廢塑膠，引發火警造成空污。（高雄市政府提供）

    高雄市大發工業區今天發生火警，環保局查出1間地下處理廠違法堆置及處理廢塑膠，引發火警、造成空污，依違反空污法、廢清法，總計開出2張罰單，裁處10.6萬到800萬元，並將業者移送法辦。

    大寮區大發工業區下午發生火警，環保局透過AI雲端監控系統發現工業區竄出黑煙，立即派員稽查，赫見地下處理廠從事廢塑膠回收破碎作業，破碎機台運轉過熱引燃堆置廢塑膠，釀成空氣污染。

    消防局據報出動大批人車到場，花了25分鐘撲滅火勢，環保局空污小組也到場監測，五用氣體偵測器揮發性有機物（VOC）未檢出，火焰離子偵測器（FID）為3.9ppm，總懸浮微粒（TSP）為0.087mg/m3，數據無異常高值。

    環保局查出，地下處理廠租賃廠房，未領有處理許可，違法堆置廢塑膠，逕行從事廢塑膠貯存及破碎處理，涉犯《廢棄物清理法》第46條第3、4款刑責規定，將業者移送法辦。

    此外，地下處理廠未覆蓋也未標示，不符合設施標準貯存規定，違反《廢棄物清理法》第36條規定，裁處6000至300萬元罰鍰。尤其現場黑煙不斷竄出，產生明顯粒狀物，違反《空氣污染防制法》第32條規定，環保局裁處10萬至500萬元罰鍰。

    大發工業區地下處理廠發生火警，消防局派員到場滅火。（高雄市政府提供）

    大發工業區地下處理廠發生火警，消防局派員到場滅火。（高雄市政府提供）

    環保局空污小組現場監測空品。（高雄市政府提供）

    環保局空污小組現場監測空品。（高雄市政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播