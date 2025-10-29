兼顧防疫與永續 南市啟動校園午餐3個月減廚餘8％目標

永康國小學生大口享用秋季當季節令午餐。（南市教育局提供）

為兼顧防疫安全與環境永續，南市啟動「廚餘減量×在地食材」雙軌計畫，透過食材源頭控管、菜單設計、供應量調控與惜食教育，目標3個月內達成學校午餐廚餘減量8%。計畫結合「低碳校園認證標章」評選機制，鼓勵學校落實減碳行動，定期填報廚餘量作為檢核與回饋依據，打造綠色午餐與永續校園。

南市自10月起全面配合中央政策，禁止廚餘回流養豬場。學校午餐除確保健康安全外，也要落實廚餘減量措施，希望精準掌握午餐供餐量並推動惜食教育，兼顧防疫、環保與食育三重任務。

請繼續往下閱讀...

教育局長鄭新輝表示，受非洲豬瘟影響，廚餘已無法再作飼料用途，因此學校午餐廚餘減量成為重要任務。教育局訂定各校每3個月減少8%的滾動目標，要求每月回報廚餘量與剩食比例，作為後續追蹤與輔導依據。

目前全市國中小每日廚餘約9公噸。鄭新輝指出，學校可透過營養師菜單設計，減少高廢棄率食材、精進菜色品質、即時調整供餐量，並推動「吃多少、煮多少、夾多少」的惜食教育，讓減少廚餘成為校園運動。

教育局強調，此次雙軌計畫深化食育與永續教育，結合「台南好吉曆」與「節氣食材教育」，由營養師設計當令菜單，將「每週一特餐」改為「兩道特餐」，以創意料理展現時令風味，提升學生食慾，「把菜吃光光」！

永康國小營養師王瓊嫣表示，節氣入菜如黃豆炊飯、柚香魚柳、滑蛋絲瓜、菱角排骨湯等，讓學生從品嘗中認識食材產地，養成惜食習慣。復興國中校長陳文財則說，學校推行「吃光光」餐前5分鐘食育行動、瀝乾廚餘，並推動班級間互助分享減少剩食，讓師生共同達成減量與永續目標。

教育局派員至學校視察午餐廚餘處理情形。（南市教育局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法