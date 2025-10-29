為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    引領智慧閱讀新世代 桃市圖青埔智慧科技分館開館囉

    2025/10/29 19:53 記者李容萍／桃園報導
    桃園青埔智慧科技分館開館，六大智能服務啟動成閱讀亮點。（記者李容萍攝）

    桃園青埔智慧科技分館開館，六大智能服務啟動成閱讀亮點。（記者李容萍攝）

    桃園市政府推動智慧城市與閱讀文化並進，於中壢青埔「亞矽IoT展廳」打造「桃園市立圖書館青埔智慧科技分館」，融合自然景觀與科技美學設計，館內藏書逾2萬3000冊，涵蓋期刊、兒童讀物與人工智慧主題館藏，規劃閱覽區、資訊檢索區、兒童閱覽室與研習教室，將於11月15日正式開館，市府教育局今（29）日舉行啟用典禮，宣告31日至11月14日試營運，邀請市民一起開啟智慧閱讀新世代。

    桃園市長張善政蒞會表示，青埔智慧科技分館由徐忠瑋建築師事務所與多家智慧設備廠商攜手打造，是全市首座結合AI與自動化的智慧型圖書館，不僅展示未來圖書館的發展趨勢，更象徵桃園邁向智慧城市的重要里程碑，未來市府將逐步把相關智慧科技導入全市各分館，讓市民體驗更便利、智能與人性化的閱讀服務，讓閱讀因科技更貼近日常生活。

    張善政提到，青埔智慧科技分館導入全國首創六大智慧閱讀設施，包括「機器人預約自助取書區」、AI互動書牆、智慧尋書系統、盤點機器人、小書僮導引機器人與電子紙閱讀器自助借閱櫃等智能設施，打造科技閱讀新體驗，未來更將結合鄰近樂天桃園棒球場資源，推出主題日好康優惠等活動。

    與會國立公共資訊圖書館長馬湘萍表示，青埔智慧科技分館充分體現智慧圖書館的理念，結合AI互動、機器人取書與智能推薦等應用，讓讀者能更直覺地找到適合的書籍與主題。桃園市立圖書館在智慧化服務的推動上已走在前端，期待未來持續提升閱讀體驗與服務品質，成為全國各公立圖書館智慧轉型的標竿。

    桃園市立圖書館長施照輝說，該館1樓大廳外部結合經發局「智慧資料中心（IDC）」設施，導入NVIDIA H200與L40S晶片AI伺服器，支援生成式AI與數位孿生應用，並開放算力資源予產學研機構使用，創造更多跨域智慧應用場景；3樓則與國立台灣科學教育館合作策劃科普展覽，結合「植感桃園」主題，展示科學展品、沉浸式劇場與互動體驗，試營運期間邀請市民一同走進智慧科技圖書館，體驗科技融入閱讀的新風貌。

    桃園青埔智慧科技分館座落中壢青埔「亞矽IoT展廳」1樓。（記者李容萍攝）

    桃園青埔智慧科技分館座落中壢青埔「亞矽IoT展廳」1樓。（記者李容萍攝）

    桃園青埔智慧科技分館開館，六大智能服務啟動成閱讀亮點。（記者李容萍攝）

    桃園青埔智慧科技分館開館，六大智能服務啟動成閱讀亮點。（記者李容萍攝）

    桃園青埔智慧科技分館開館，六大智能服務啟動成閱讀亮點。（記者李容萍攝）

    桃園青埔智慧科技分館開館，六大智能服務啟動成閱讀亮點。（記者李容萍攝）

    桃園青埔智慧科技分館開館，六大智能服務啟動成閱讀亮點。（記者李容萍攝）

    桃園青埔智慧科技分館開館，六大智能服務啟動成閱讀亮點。（記者李容萍攝）

    桃園市長張善政（後中）主持青埔智慧科技分館開館典禮。（記者李容萍攝）

    桃園市長張善政（後中）主持青埔智慧科技分館開館典禮。（記者李容萍攝）

    桃園市長張善政體驗青埔智慧科技分館的「機器人預約自助取書區」。（記者李容萍攝）

    桃園市長張善政體驗青埔智慧科技分館的「機器人預約自助取書區」。（記者李容萍攝）

    桃園市長張善政（前右2）參觀青埔智慧科技分館兒童閱覽室和小朋友一起聽故事。（記者李容萍攝）

    桃園市長張善政（前右2）參觀青埔智慧科技分館兒童閱覽室和小朋友一起聽故事。（記者李容萍攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播