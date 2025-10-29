盼了4個月! 基隆雙層觀光巴士11月試營運

基隆雙層觀光巴士交車四個月，謝國樑說下個月試營運。（記者盧賢秀攝）

基隆市政府採購雙層觀光巴士，原本預計9月起試營運，但市議員曾怡芳說，至今還沒看到？基隆市長謝國樑今天表示，雙層觀巴在車輛中心檢驗卡關3月，將於11月開始試營運。

市府今年6月公開展示採購的雙層觀光巴士，當時表示，規劃東、西2條路線，可望在今年9月試營運。曾怡芳今天在市長施政報告總檢討時表示，雙層觀光巴士交車迄今4個月了，都沒有任何資訊，到底何時啟動、票價多少？

請繼續往下閱讀...

謝國樑表示，6月底公布雙層觀巴後，市府就將車輛送交車輛中心進行檢驗，市府原本預期可以迅速獲得通過，但車輛檢驗一直遲未通過，可望在10月底獲得車輛中心檢驗通過，預計11月可展開試營運。

謝國樑強調，試營運期間市府將會邀請議會各黨團議員、地方代表、里長、各觀光協會等單位參與，蒐集各方對於營運、服務的相關意見，作為未來正式營運時的參考。

基隆市雙層觀光巴士外觀以紅色為主色調，象徵基隆的熱情活力。車身長度為12.2公尺、高4.3公尺，設有26席座位及1席無障礙座位。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法