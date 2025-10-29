輝達落腳T17、T18 捷運局：社子輕軌擬優先施作南北向

捷運局長鄭德發表示，社子輕軌路線規劃已在進行中，東西向和南北向優先順序也在評估中。（圖取自議會直播影片）

台北市長蔣萬安今天宣布輝達海外總部落腳北投士林科技園區（簡稱北士科）的T17、T18基地，市議員陳賢蔚質詢時表示，因應輝達進駐，應及早規劃輕軌等公共運輸建設；對此，市府捷運工程局長鄭德發回應，規劃已在進行中，東西向和南北向優先順序也在評估中，一定會以最快速度完成，並送交通部核定路網，而後受訪指出，因應北士科未來發展，擬將優先施作南北向的部分。

鄭德發受訪說，今年7月發包啟動整體路網統籌規劃評估，希望明年下半年呈報中央核定優先路網，社子輕軌路線相較東西向受限社子島開發速度，因應北士科未來發展，擬將優先施作南北向，原規劃從承德路往重慶北路至大橋頭，但因應西區發展需求，可能還會往南延伸至寧夏夜市，與民生汐止線串接，施工期程須視採用工法而定，例如從承德路往重慶北路橫跨高速公路，高架不好落柱，風險也較高，行走地下穿越其施工難度難度也提高。將以最快速度完成路線評估，呈送中央核定。

捷運局說明，依據中央現行法規，須先進行捷運整體路網評估之優先路線，方可提報可行性研究送中央審議。目前已將社子輕軌路線納入台北捷運整體路網評估計畫，包括擴大服務範圍往南延伸與民汐線交會，以及至天母榮總、石牌、中山北路六段等建議，均納入研析。未來將配合社子島開發進度和捷運整體路網評估結果，適時啟動並配合編列預算，辦理社子輕軌案可行性研究，完成後循序提報中央審議。

