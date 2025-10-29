花蓮光復救災網掀「淤泥戰」 反串嫁禍分化台灣網攻手法曝

花蓮馬太鞍溪溢流釀災後，各種假消息在社群平台流竄。示意圖。（歐新社）

花蓮馬太鞍溪溢流釀災已過去1個多月，現實生活中，全國各地不分黨派、無數「鏟子超人」湧入光復鄉協助救災，發生不少令人動容的故事，與此同時，網路社群卻掀起大大小小「淤泥戰」，各種假消息流竄，所幸台網普遍識讀力強大、願意主動查證，鄉民們自動化身「闢謠超人」在線上努力糾錯。無奈「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」，「FactLink數位素養實驗室」發現，特定惡意行動者採取更為複雜的「嫁禍式攻擊」手法，運用反串帳號來造假栽贓，激發負面情緒，製造對立。

花蓮堰塞湖潰壩事件，FactLink研究團隊發現有多個可疑帳號以粗糙手法假扮特定政治立場者，一面誇讚台灣、一面散布不實訊息，接著被特定台媒扭曲，最終被中國官媒引用來攻擊台灣。團隊總結這段期間社群平台上傳言主要有三類，第一類是來自不同政治立場陣營對救災情況與責任歸屬的互罵互批，第二類是針對政治人物、網紅作秀和擺拍的質疑和批評，第三類則是錯假消息。

這種假挺台、真分化的訊息，是典型的「嫁禍式攻擊」（False Flag）。團隊指出，從香港反送中、烏俄戰爭到台灣罷免投票，皆曾出現假冒身分的反串抹黑行動，花蓮救災期間，此手法再度出現，藉栽贓與分化挑起政黨與族群對立，意在製造衝突。而各平台中，尤以Threads上的假訊息流傳速度最快，但也很快就會被具備媒體識讀意識的網友回應揭穿，以及查核組織發布報告。

FactLink團隊進一步指出，正是因為台灣社群擁有高度的識讀能力和查證能力，有心人是才會使用如此複雜的「嫁禍式攻擊」來分裂台灣，例如過度歌頌民進黨激化在野支持者反感、栽贓抹黑藍白使這些陣營的支持者越加討厭綠營、稱讚我國國軍救災用得卻是解放軍影像、批評解放軍是「草莓兵」用得是台灣國軍影像、矛盾造假敘事釣網友爭辯等等。

團隊表示，造謠者運用不同的「情緒引爆點」，挑起政黨、族群各自的負面情緒，有人對訊息真假懷疑、有人在識破造假後憤怒，更有被嫁禍抹黑的族群失望沮喪，這些都是造謠者透過激發一層層的負面情緒，企圖淹沒台灣社會在救災中那份難得的互助與扶持。

經過多年假訊息攻擊考驗，台灣網友的識讀力與查證能力越來越強。看到可疑的貼文、錯誤的訊息，主動查證、冷靜指出問題，依然是重要的一步，但我們也要記得，面對那些精心設計的「反串」與「嫁禍」，保持警覺與冷靜，不要被情緒牽著走。

