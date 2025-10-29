週四白天好天氣！ 入夜又轉涼低溫探21度

氣象署提醒，週四日夜溫差較大，早出晚歸請多添加衣物以免受涼。（資料照）

氣象署指出，週四白天因東北季風減弱，各地天氣多雲到晴，高溫約28至31度，不過晚間東北季風再度增強，低溫下探21度，日夜溫差較大，早出晚歸請多添加衣物以免著涼，另外北部、東半部地區及恆春半島夜間有機率降雨，外出也建議攜帶雨具備用。

中央氣象署預報，週四東北季風減弱，各地大多為多雲到晴的天氣，僅基隆北海岸、大台北山區及宜花地區有零星小雨，午後高屏地區及其他山區有零星短暫陣雨，入夜後東北季風再度增強，北部、東半部地區及恆春半島降雨機率增加。

溫度方面，迎風面氣溫回升，北部白天高溫回升至28至30度，東半部高溫約27至29度，中南部可達31、32度，各地早晚仍稍涼，低溫約21至24度。

離島天氣，澎湖晴時多雲，氣溫24至26度；金門多雲時晴，氣溫22至27度；馬祖陰短暫雨，氣溫21至22度。

天氣風險公司指出，週五東北季風再度南下影響，在清晨到上午期間微弱鋒面偏北掠過，因此苗栗以北會先有局部短暫陣雨影響，後續白天期間東北季風接著持續南下，迎風面的北部、東半部地區雲量都會再次增多，並有局部短暫雨機會。中南部地區天氣仍相對穩定，晴到多雲，山區午後同樣可能會有局部短暫陣雨。

週末期間東北季風持續影響，基隆北海岸、大台北山區，東半部至恆春半島地區會比較容易受到水氣影響，西半部地區大致維持晴到多雲天氣，山區附近仍要注意午後陣雨影響。氣溫型態則與最近幾天東北季風影響時沒有太大差異，早晚低溫普遍仍是在19到21度，白天高溫同樣在南北之間差異很大，北部約22到24度，中南部30到32度。

紫外線指數方面，高雄、屏東、台東達到過量級，外出請注意防曬，其他地區中到高量級。

空品部分，30日東北季風減弱，環境風場為東北東風至偏東風，西半部位於背風側，擴散條件稍轉差。竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

週四北部白天高溫回升至28至30度，東半部高溫約27至29，中南部可達31、32度，各地低溫約21至24度。（擷取自中央氣象署網站）

高雄、屏東、台東紫外線指數達到過量級，外出請注意防曬。（擷取自中央氣象署網站）

空品方面，竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

