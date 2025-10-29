為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    台中非洲豬瘟案場三聯單數字不一 應變中心：將協助釐清

    2025/10/29 18:28 記者楊媛婷／台北報導
    非洲豬瘟中央災害應變中心29日於農業部防檢署召開記者會，農業部長陳駿季（中）、農業部防檢署長杜麗華（左）等人出席。（記者羅沛德攝）

    台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，該場化製三聯單有部分天數甲聯與丙聯不一，中市府稱化製單疑似有塗改，已送檢調，但外界擔憂染疫豬隻流入市面，非洲豬瘟中央災害應變中心今（29日）表示，不會因送檢調就沒作為，會釐清數字落差。

    國內爆發非洲豬瘟疫情，台中案場染疫死亡頭數說法不一，從一開始的117頭，再到最新的78頭，該場的化製三聯單確有部分天數甲聯與丙聯不同；化製三聯單為農業部規定若養豬場有豬隻死亡，飼主都必須填報，以梧棲案場為例，該豬場發生豬隻死亡後，由飼主持有丙單，甲、乙單隨化製車攜帶備驗，運抵化製場後核對，甲單由化製場留存，乙聯則由化製場匯集送交台中市農業局動保處。

    台中市府今上午表示，化製單疑似有塗改，已送檢調調查，雖然非洲豬瘟不會傳染人，但外界仍擔憂是否有染疫豬隻流入市面，農業部長陳駿季在應變中心記者會表示，針對三聯單的數字不一，不能因送檢調，行政單位就沒有任何動作，中央團隊會透過協助疫調釐清數字的落差，檢視是否是因有其他養豬場的死亡豬隻，共同併到該化製車一同運送，或是否有豬隻被移出到其他縣市，調查隨第2階段疫調啟動。

