環境部加嚴管制 廚餘養豬場需每天申報、每週稽查

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，因該場用廚餘餵豬，但該場並未依照規定上傳廚餘蒸煮照，疑似成為病毒入侵的破口，目前環境部已全面檢視所有廚餘養豬場，發現435家仍有27家上傳申報率低於60％不合格，已要求所有廚餘養豬場每日申報，地方環保局每週稽查，環境部則每日統計，一有違規情況就立即到場。

非洲豬瘟中央災害應變中心今舉行第41次會議，會後農業部長陳駿季指出，梧棲養豬場的廚餘在前次疫調說明是來自梧棲清潔隊，目前需追蹤梧棲清潔隊的廚餘是從哪邊來，以及去了哪裡，若還有其他廚餘去處則要匡列，目前中央已經組成疫調團隊投入。

而廚餘要拿來餵豬，依規定需高溫90度蒸煮達1小時以上，使用的養豬場則需每日上傳蒸煮照片，但梧棲養豬場卻違規近4個月，疑似導致非洲豬瘟病毒入侵；為了防堵廚餘破口，環境部環境管理署副署長劉瑞祥表示，統計到昨日全國共有435家廚餘養豬場，蒸煮照上傳申報率90％以上有358家，50家申報率介於60％到90％，但仍有27家申報率未達60％不及格。

劉瑞祥表示，已要求廚餘養豬場必須每日申報，地方環保局則須從每月稽查的頻率提升到每週稽查，環管署則會每日統計各地申報情況，若發現有任何養豬場沒按規定執行，就會啟動農政單位到場稽查。

另，台中市針對廚餘處理以掩埋、堆肥為主，卻因設置場所不符規定，衍生「廚餘谷」問題，甚至不排除遭野豬入侵傳播可能的病毒，對此，環境部跟台中市府已達成協議，廚餘處理不再進行堆肥，改以掩埋與焚化為主，劉瑞祥表示，掩埋作業規定是50公分廚餘要覆蓋30公分覆土，不會有廚餘外溢。

至於野豬入侵廚餘谷問題，農業部長陳駿季認為，已請林保署調查台中山豬分布，必要時也會要求中市府將廚餘掩埋場的覆土加厚，避免干擾；農業部獸醫研究所長鄧明中指出，根據文獻，歐洲的非洲豬瘟就是就由野豬傳播，但目前國內的病毒基因定序尚未出爐，尚待研究。

