為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中研院士姚孟肇辭世 享壽76歲

    2025/10/29 19:06 中央社
    中研院分子生物研究所所長姚孟肇（資料照，記者宋志雄攝）

    中研院分子生物研究所所長姚孟肇（資料照，記者宋志雄攝）

    中研院今天表示，中研院院士姚孟肇27日於美國辭世，享壽76歲，其為國際知名分子生物學家，也曾擔任中研院分子生物研究所所長，期間致力人才培育，助力學術研究發展。

    中研院今天發布院士要聞指出，姚孟肇27日於美國辭世，享壽76歲。

    姚孟肇為國際知名分子生物學家，專長為染色體結構與功能、基因體不穩定性，其以四膜蟲（Tetrahymena）為主要研究材料，深入分析該原生動物的染色體斷裂（chromosome breakage）、DNA割除（DNA deletion）及基因擴增（gene amplification）等現象，並進一步探討基因擴增在人體細胞的分化、癌變及老化上的重要性，為相關領域開啟新的研究方向。

    姚孟肇在1975年取得美國羅徹斯特大學生物系博士學位後，於耶魯大學生物系從事博士後研究，先後任職於聖路易華盛頓大學、華盛頓大學及佛瑞德哈欽森癌症研究中心。

    中研院表示，2004年至2013年，姚孟肇受中研院前院長李遠哲邀請，擔任中研院分子生物研究所所長，期間致力研究人才培育，並與台灣各學術、研究、教學機構密切合作。姚孟肇也曾任中研院數屆評議員，對院內學術研究發展助力甚深。

    根據資料，姚孟肇學術成就卓越，曾獲頒世界科學院院士、美國科學促進學會會士、台灣大學傑出校友等，在2006年當選中研院第26屆院士。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播