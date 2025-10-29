中研院士姚孟肇辭世 享壽76歲

中研院分子生物研究所所長姚孟肇（資料照，記者宋志雄攝）

中研院今天表示，中研院院士姚孟肇27日於美國辭世，享壽76歲，其為國際知名分子生物學家，也曾擔任中研院分子生物研究所所長，期間致力人才培育，助力學術研究發展。

中研院今天發布院士要聞指出，姚孟肇27日於美國辭世，享壽76歲。

姚孟肇為國際知名分子生物學家，專長為染色體結構與功能、基因體不穩定性，其以四膜蟲（Tetrahymena）為主要研究材料，深入分析該原生動物的染色體斷裂（chromosome breakage）、DNA割除（DNA deletion）及基因擴增（gene amplification）等現象，並進一步探討基因擴增在人體細胞的分化、癌變及老化上的重要性，為相關領域開啟新的研究方向。

姚孟肇在1975年取得美國羅徹斯特大學生物系博士學位後，於耶魯大學生物系從事博士後研究，先後任職於聖路易華盛頓大學、華盛頓大學及佛瑞德哈欽森癌症研究中心。

中研院表示，2004年至2013年，姚孟肇受中研院前院長李遠哲邀請，擔任中研院分子生物研究所所長，期間致力研究人才培育，並與台灣各學術、研究、教學機構密切合作。姚孟肇也曾任中研院數屆評議員，對院內學術研究發展助力甚深。

根據資料，姚孟肇學術成就卓越，曾獲頒世界科學院院士、美國科學促進學會會士、台灣大學傑出校友等，在2006年當選中研院第26屆院士。

