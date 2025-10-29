屏東縣嬰幼兒營養補助金最高2.4萬元 明年1月起實施

屏東縣嬰幼兒營養補助金最高2萬4千元明年實施 。（記者葉永騫攝）

屏東縣長周春米今天（29日）在縣議會施政總報告表示，屏東縣自明年1月起實施「未滿一歲嬰幼兒營養補助金」，每名嬰幼兒可獲得最高2萬4000元補助，並追溯到今年出生的嬰兒。

縣長周春米表示，為鼓勵生育，縣府推動生育津貼首胎補助2萬元、第2名以上新生兒補助提高至3萬元，並延續孕婦產檢交通補助、廣設公共托育中心，以及全縣幼兒專責醫師布建率達100%，成為婦女從孕期、育嬰到托育的最佳後盾。

周春米指出，為持續強化家庭支持、減輕育兒負擔，115年1月1日中央將加碼每胎生育補助提高至10萬元，縣府同步推出「未滿一歲嬰幼兒營養補助金」，凡自114年1月起出生的嬰幼兒、且父或母設籍並實際居住屏東滿一年，每月可領取2000元營養補助金，為期12個月，縣府已編列9800萬元預算，期望以實際行動守護嬰幼兒健康，讓新手爸媽更安心。

屏東縣的嬰兒出生率2015年有5266人，2023年有4260人，2024年為4414，10年來每年出生人數不斷減少。

