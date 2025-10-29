為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    屏東縣嬰幼兒營養補助金最高2.4萬元 明年1月起實施

    2025/10/29 17:52 記者葉永騫／屏東報導
    屏東縣嬰幼兒營養補助金最高2萬4千元明年實施 。（記者葉永騫攝）

    屏東縣嬰幼兒營養補助金最高2萬4千元明年實施 。（記者葉永騫攝）

    屏東縣長周春米今天（29日）在縣議會施政總報告表示，屏東縣自明年1月起實施「未滿一歲嬰幼兒營養補助金」，每名嬰幼兒可獲得最高2萬4000元補助，並追溯到今年出生的嬰兒。

    縣長周春米表示，為鼓勵生育，縣府推動生育津貼首胎補助2萬元、第2名以上新生兒補助提高至3萬元，並延續孕婦產檢交通補助、廣設公共托育中心，以及全縣幼兒專責醫師布建率達100%，成為婦女從孕期、育嬰到托育的最佳後盾。

    周春米指出，為持續強化家庭支持、減輕育兒負擔，115年1月1日中央將加碼每胎生育補助提高至10萬元，縣府同步推出「未滿一歲嬰幼兒營養補助金」，凡自114年1月起出生的嬰幼兒、且父或母設籍並實際居住屏東滿一年，每月可領取2000元營養補助金，為期12個月，縣府已編列9800萬元預算，期望以實際行動守護嬰幼兒健康，讓新手爸媽更安心。

    屏東縣的嬰兒出生率2015年有5266人，2023年有4260人，2024年為4414，10年來每年出生人數不斷減少。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播