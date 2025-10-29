為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    豬隻禁宰禁運 基隆廟口小吃已見攤商暫停營業

    2025/10/29 17:56 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆廟口小吃業者張貼公告，今天開始休息。（記者盧賢秀攝）

    基隆廟口小吃業者張貼公告，今天開始休息。（記者盧賢秀攝）

    台中養豬場爆發非洲豬瘟疫情，中央已宣布豬隻禁運、禁宰15天，除了市場肉攤無法營業外，基隆廟口小吃攤商沒有存貨，已經暫停營業。

    基隆市議會今天上午市議員已要求市府針對內攤及小吃業者，近日無法營業的損失進行租金減免或補貼紓困。市長謝國樑表示，今年財源非常困難，會請示中央是否能動用災害準備金，盡力協助解決問題。

    基隆廟口小吃攤已有業者因缺貨暫時停業，販售排骨麵、排骨湯、豬心湯、紅燒排骨的攤商，已在攤位張貼今天起休息至11月7日，有攤商私下表示，豬瘟消息一出就立即大量進貨，不過到目前為止，也僅剩1週的存貨可用。

    有販售滷肉飯、排骨湯攤商表示，豬肉存貨已用完從明天起暫停營業，直到中央解除禁令，若中央宣布延長，也只能跟著延長休息，她不清楚市府將研議相關措施，只希望趕快殺豬，讓業者能營業。

    基隆廟口攤販小組總代表謝文賢指出，反正攤商若沒貨就休息，若還有備料就繼續販售，已有3攤、4攤已暫停營業，估計下週起會有較多攤商陸續暫停營業。

    基隆廟口小吃受非洲豬瘟波及，業者開始暫停營業。（記者盧賢秀攝）

    基隆廟口小吃受非洲豬瘟波及，業者開始暫停營業。（記者盧賢秀攝）

