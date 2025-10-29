非洲豬瘟衝擊 桃園16座公有市場暫免收取豬肉攤市場使用費

因應非洲豬瘟疫情，桃園市長張善政宣布將減免公有市場豬肉攤販市場使用費。（記者謝武雄攝）

受非洲豬瘟疫情衝擊，中央啟動禁運與禁宰措施，桃園市16座公有市場中已有逾百攤豬肉攤商因供貨中斷而暫停營業，為減輕攤商負擔，市府決定在恢復屠宰作業前，暫免收取豬肉攤販市場使用費，該減免回溯至10月22日；市長張善政今主持市政會議時宣布該措施。

經濟發展局市場科長陳慶仁表示，公有市場豬肉攤販約有100多攤，約佔整體市場比例的1成，由於豬肉攤販都是販賣溫體豬，碰到這波疫情衝擊，已經全部歇業，所以市府將暫免收取市場使用費，協助攤商度過營運難關。

經濟發展局主任秘書簡偉崙表示，雖然中央啟動禁運與禁宰措施，但目前大型賣場、全聯還是可以買到CAS冷藏豬肉，另外桃園店家還是有豬肉庫存品，並沒有聽聞暫停營業情形，目前大都能夠繼續供應豬肉食品，部分餐飲業者停止供應豬肉食品，但還是提供其他肉品，不影響營業。

張善政表示，因應非洲豬瘟疫情，市府成立跨局處應變小組，全力防堵疫情擴散，目前完成全市261家養豬場疫情調查、加強查緝可疑肉品、教育局要求各校落實營養午餐食材管理，確保豬肉來源安全，市府啟動廚餘防疫機制，以及動用5000萬元第二預備金協助業者，共同守護桃園畜牧產業安全。

