新北AI智慧防汛 奪「天下城市治理卓越獎」首獎

新北市水利局奪2025「天下城市治理卓越獎」環境保護組首獎。（新北市水利局提供）

新北市府憑藉全國首創的智慧防汛系統，將繁雜的防汛工作濃縮到1支手機就能搞定，以創新科技全面提升防災效率，市府水利局今勇奪2025「天下城市治理卓越獎」環境保護組首獎，水利局感謝評審團肯定，將持續以科技為後盾，打造「不怕淹」的韌性城市。

今年共22個城市、171件專案角逐該獎，新北市憑藉「解決積淹水沉痾」、「發展智慧防汛平台」、「提升城市滯洪量能」3大創新作法，勇奪最高榮譽首獎。

請繼續往下閱讀...

水利局長宋德仁表示，以前一遇到大雨，防汛人員得火速衝到現場，但資訊零散，且有時間落差，往往影響防汛決策的判斷，如今透過智慧防汛平台，上至決策高層，下至第一線同仁，只要1支手機在手，就像有千里眼一樣，即時掌握從天空到地底下的所有水情，讓防汛工作從過去的被動救災，徹底轉為主動應變，整體應變時間比以往至少提前了2小時以上。

水利局指出，此次獲獎關鍵在於智慧防汛平台的建置與應用，成功整合607處監視器，進行即時積淹水影像辨識，並透過LINE自動推播至防汛群組，讓防汛人員得以提早2小時以上啟動應變，如此前瞻性方案值得其他縣市借鏡與推廣。

新北市中港大排結合智慧防汛平台主動監控及推播，可遠端操作閘門即時滯洪。（新北市水利局提供）

新北市水利局奪2025「天下城市治理卓越獎」環境保護組首獎。（新北市水利局提供）

新北市透過智慧防汛平台，整體應變時間比以往提前2小時以上。（新北市水利局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法