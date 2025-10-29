高雄林園鱻境文化季11/1登場 現撈漁產直送會場！

中芸港漁獲豐富，漁船進港後人聲鼎沸。（記者洪臣宏攝）

為推廣高雄市林園區在地特色漁產品與漁業文化，「聽海湧．2025林園鱻境文化季」將於11月1日下午1時於中芸漁港整網場（林園鳳芸宮前）登場，同日還有「林園大尾魚仔！海味踩街祭」活動，歡迎民眾朋友一同感受林園獨具魅力的「海味生活」。

該活動由高市海洋局主辦，局長石慶豐表示，林園區為高雄市沿海最南端的行政區，當地沿近海漁業及養殖漁業發達，擁有中芸、汕尾兩大漁港，漁業文化底蘊深厚，為喚起民眾對於漁業文化的關注，特別以「寓教於樂」的方式推廣養殖產業。

活動將由林園舞蹈協會、林園舞蹈團協會還有Fuxion街舞團開場演出，在地藝人小尾魚、楊志源及陳姚如，以及知名樂團「孩子王樂團」及「農村武裝青年樂團」等輪番登台。

「漁味限時搶購」將現撈漁產直送會場，「闖關遊戲區」則設計多項以魚類與漁具為主題的教育遊戲，讓孩子在遊玩中學習食魚文化，完成闖關即可兌換消費券。

「養殖文化館」更展示龍膽石斑、虱目魚等魚苗，讓民眾近距離觀察魚類成長過程，了解漁民結合科學與經驗的養殖智慧；現場並設有「三角漁網撈魚體驗」及「翻牌遊戲」手作體驗。

另外同日上午11時至下午3時結合林園養殖協會辦理「2025林園大尾魚仔！海味踩街祭」活動，以巨型石斑魚公仔為祭典核心，邀請500名在地小朋友身穿浴衣，一同在林園進行踩街遊行，守護林園海洋文化。

林園區中芸漁港歷史悠久。（記者洪臣宏攝）

林園養殖業為國內重鎮。（記者洪臣宏攝）

海洋局舉辦的「聽海湧．2025林園鱻境文化季」於11月1日登場。（高市海洋局提供）

