    首頁 > 生活

    沙崙農場開發危及草鴞 黃偉哲：願與保育團體坐下來對話

    2025/10/29 17:29 記者蔡文居／台南報導
    台南市議員吳禹寰（右）要求市府在沙崙農場開發保住生態核心，創造雙贏。市長黃偉哲（左）答詢，願意與保育團體坐下來對話。（擷取台南市議會網站）

    台南鳥會等全國保育團體串聯反對台南沙崙農場開發，呼籲勿扼殺瀕危草鴞生存空間。台南市議員吳禹寰今天要求市府，需重視保育團體意見，保住生態核心，在產業發展與生態保育之間取得平衡，創造雙贏。市長黃偉哲說，願意與保育團體坐下來對話。

    吳禹寰今天總質詢指出，沙崙生態科學園區設在沙崙，總面積531公頃，創造3萬5千個就業機會，及2兆多的產值，對台南市的經濟發展助益非常大，地方無不引頸期盼，但也憂心會破壞當地的生態環境，當地除了草鴞，也是環頸雉、台灣野兔、白鼻心等動物的重要棲地。尤其草鴞是國內瀕臨絕種的保育類野生動物，全台數量不到500隻。

    吳禹寰說，沙崙生態科學園區的開發主導權雖是國科會，但市府不能沒有聲音，必須主動站出來為生態把關，重視保育團體意見，對於國科會提出的當地的生態保育計畫，不能僅是點頭。保育團體建議廠區的硬體建設，應集中在園區的北側，讓南側靠近二仁溪的地帶完整，才能讓草鴞安全移動覓食及棲息，市府必須重視保育團體這個建議。

    黃偉哲答詢，市府已從去年9月就開始調查沙崙草鴞活動，發現草鴞密集現身高鐵附近及西區往南5公里的二仁溪區域。保育工作也不能一廂情願，雖然保育團體不相信政府，但政府願意相信他們，也願意與他們坐下來就證據對話。

    草鴞是台灣瀕危的一級保育類野鳥。（台南鳥會提供）

    台南台糖沙崙農場區位圖。（台南市政府提供）

