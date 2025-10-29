為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    獸魂碑座落台中東勢公墓 堪稱全台最難參觀「文化資產」

    2025/10/29 17:15 記者張軒哲／台中報導
    東勢獸魂碑座落在東勢納骨塔停車場旁。（台中市府提供）

    台中市梧棲區一處養豬場爆發非洲豬瘟，食安與畜牧等議題沸沸揚揚，有網友指出，有近百年歷史的東勢獸魂碑，被「遺忘」在東勢區第一公墓裡，堪稱全台最難參觀的文化資產，呼籲市府啟動修復與清潔作業，並改善石碑表面風化與污損現象，另行規劃適當展示空間。

    東勢獸魂碑於昭和六年（1931年）由「東勢食肉改良會」所立、為感念牲畜犧牲而建的「慰靈碑」，石碑上「獸魂碑」三個大字依然清晰，背後還刻著「昭和六年九月建」，目前座落在東勢納骨塔停車場旁。

    有網友指出，東勢獸魂碑2021年經市府公告指定古物保存，如今卻長年風吹、日曬、雨淋，無人聞問，碑體髒污、保存狀況不佳。這塊本是象徵「人對牲畜的感恩」與「生命尊重」的文化記憶，結果現在要進入東勢第一公墓，才能找到它。建議移置至具教育意義的場所，例如東勢客家文化園區或移回到石碑原址附近的東新國小，設立解說牌與數位導覽。

    台中市文資處表示，有關「舊東勢屠宰場獸魂碑」於1931年，日本設置在東新國小後方屠宰場，1999年921地震後隨屠宰場遷至東勢區第一公墓公園化納骨堂前方空地，2021年指定為本市一般古物，管理單位為台中市生命禮儀管理處。文資處基於文化資產主管機關立場，輔導管理單位擬定管理維護計畫，並由管理單位定期辦理古物查驗事宜送文資處備查。

