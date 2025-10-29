春節高雄住2晚要14萬? 業者澄清「系統操作問題」非實際價格

高雄市觀光局持續派員稽查房價。（資料照）

農曆春節有不少中北部民眾會南下旅遊，卻有網友發現「帕鉑候工所-高雄駁二館」住兩晚，得花14萬元？對此，高雄市觀光局派員稽查，業者表示是「系統操作問題」，系統所顯示的價格僅為「暫定預設價格」，非實際銷售價格。

有民眾上網搜尋明年2月17日至19日、農曆春節期間的高雄住兩晚價格，發現「高雄中央公園英迪格酒店」兩晚要價11萬4576元，覺得太離譜。

請繼續往下閱讀...

業者解釋，過年期間訂房幾乎已全滿，目前僅剩最大的套房，定價是3萬2000元，過年優惠價為2萬8644元。因網友搜尋時設定「兩大兩小」條件，由於兩位孩童已接近成人年齡，系統自動判定需訂兩間房，加上入住兩晚，因此顯示總價11萬4576元，實際上是「2間房×2晚」的價格。高雄市觀光局進一步查證後，認為該酒店並未違反定價規範。

不過，另一家「帕鉑候工所-高雄駁二館」，網友以相同條件搜尋，更出現14萬元天價!業者則表示是「系統操作問題」，是為配合各大訂房平台系統作業，依規範預先開放未來半年房況設定，但目前尚未正式公告明年農曆春節實際房價，系統所顯示的價格僅為「暫定預設價格」，並非「實際銷售價格」。

「帕鉑候工所」前身是港務局員工宿舍，在2024年經過整修改造後，成了高雄駁二特區的新指標。業者進一步說明，待春節房價確定後，將即時更新，若旅客誤訂，將主動聯繫並調整為正確價格。

對此，高雄市觀光局已要求業者限期提供書面說明及改善作為，如有明確違規事實，將依法開罰。

觀光局強調，今年已執行476次旅宿稽查，其中高達320家次是針對房價，累計查獲1一家非法旅宿，處以強制執行斷水斷電、房價違規業者則查獲5家，比去年、前年同期違規家數大幅減少。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法