「黑水虻」小兵立大功！ 北彰化7鄉鎮每月300公噸廚餘吃光光

彰化縣和美鎮採用的是半自動化的黑水虻貨櫃屋。（資料照，記者劉曉欣攝）

台中爆發非洲豬瘟，也點燃熟廚餘去化戰火，而彰化縣今年5月多了地表最強的廚餘清道夫「黑水虻」軍團，由和美鎮扛起收運鄰近鄉鎮的廚餘，可以每月處理7鄉鎮市300公噸的廚餘，大大減輕溪州焚化爐的負擔。

和美鎮清潔隊表示，和美是半自動化黑水虻貨櫃屋，原本單月處理廚餘量為180公噸到200公噸，受到非洲豬瘟影響，也讓原本供養豬個體戶吃的零星廚餘量出現，目前每日收運彰北7鄉鎮市的廚餘收運量約為7、8公噸，比以往每日4、5公噸來得高，每月可處理量能也提升到300公噸。

由於黑水虻的幼蟲生熟廚餘都吃，一般利用當天所收運的生熟廚餘，進行分碎攪拌混合來飼養，完全不會有囤積惡臭的困擾。以往所收運的熟廚餘較少，餵給黑水虻的生熟廚餘比例為7比3，如今在疫調期間的熟廚餘完全不能餵豬，熟廚餘回收數量增加，也調整生熟廚餘餵食黑水虻的比例為5比5，這還會讓黑水虻生長速度加快。

和美鎮長林庚壬強調，黑水虻真是廚餘去化的大功臣，目前採用的這套系統由業者提供黑水虻的幼蟲，清潔隊員只要負責把廚餘丟進機器進行粉碎與脫水，再來餵給黑水虻吃，不僅可處理和美鎮廚餘問題，也讓北彰化地區鄉鎮廚餘透過黑水虻吃下廚餘，黑水虻消化後排出的虻糞富含有機質，真正的化廢為寶。

生廚餘加上熟廚餘，都能拿來餵食黑水虻。（資料照，記者劉曉欣攝）

