在月世界種葛鬱金 台南左鎮堊地生活藝術祭週六登場

左鎮公館社區的葛鬱金推廣活動，都深受歡迎，今年擴大舉辦堊地生活藝術祭，週六登場。

台南左鎮以俗稱「月世界」的泥岩景觀為主，不利作物的栽培，尤其偏遠的岡林、草山、二寮等里，土壤更是貧脊，但居民卻努力種出了優質的葛鬱金，遠近馳名，公舘社區結合食農教育舉辦堊地生活藝術祭，藉由嘉年華會的形式，行銷轄內的特色產業，活動將於週六開幕。

公舘社區發展協會理事長陳柳足說，當地的葛鬱金栽種分散在各聚落，面積合計約有10公頃，收成洗粉後進行展售，深受歡迎，6年前開始舉辦推廣活動，這次擴大規模，再融入藝術與生活等元素，內容更豐富，讓民眾有更多樣化的月世界風情體驗。

陳柳足提到，公舘社區涵蓋岡林、草山與二寮等里，約佔了左鎮一半面積，幅員廣闊，幾乎都是泥岩地形，雖然較為貧脊，且位處偏遠聚落，但居民刻苦耐勞，成功種出優質的農產品，包含麻竹筍，以及各式水果，加上近年大力推廣的葛鬱金，展現堅韌的生命力。

陳柳足指出，葛鬱金可製成無麩質澱粉，直接泡黑糖喝，是很好的營養補充品，活動於週六下午起在原岡林國小舉行，為期2天，現場有竹工藝的布置，以及結合在地特產、青農、文創、化石的好物市集，並安排歌唱、舞蹈、音樂等系列的表演節目，熱鬧可期。

陳柳足強調，公舘社區轄內也是西拉雅聚落，傍晚的開幕，擂鼓之外，將進行傳統的燃火把、點竹炮儀式，並提供特色風味餐食，歡迎各界共襄盛舉，來與堊地交陪，感受左鎮月世界與眾不同的人文產業魅力。

左鎮公館社區結合葛鬱金食農教育，舉辦堊地生活藝術祭，週六在原岡林國小登場。（圖由公舘社區提供）

左鎮公館社區結合葛鬱金食農教育，舉辦堊地生活藝術祭，將在週六熱鬧登場。（圖由公舘社區提供）

